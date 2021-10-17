Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красиво забивать со стандартов. Подолье - Прикарпатье 0:2. Обзор матча, видео голов
Скріншот із трансляції ТК Футбол
По итогам этого поединка франковские "орлы" вырываются на 5 позицию в турнирной таблице Первой лиги.
Это была четвертая победа команды из Ивано-Франковска на выезде (за 14 туров) и по этому показателю она является одной из лучших в лиге.
Для "Подолья" Виталия Костышина это 5 поражение в чемпионате и второе на своем поле. Команда занимает 8 позицию, у нее нет пропущенных матчей в отличие от многих конкурентов.
Первая лига 14 тур
16.10.2021, 13:15
Город Хмельницкий, стадион "Подолье"
Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Винница)
Подолье (Хмельницкий) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2
Голы: Василий Цюцюра (16), Назар Воробчак (32)
Видеообзор поединка
Популярное сейчас
- Динамо снова лидер, Коваленко забивает, Милан геройствует. Главные новости за 16 октября
- Днепр-1 - Колос 2:0. За все обиды
- Дулуб: У Луческу современный вертикальный футбол, против него очень сложно обороняться
- Кривбасс - Краматорск 3:0. Сын экс-наставника забивает первый гол
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО