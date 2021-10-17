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Красиво забивать со стандартов. Подолье - Прикарпатье 0:2. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Красиво забивать со стандартов. Подолье - Прикарпатье 0:2. Обзор матча, видео голов

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

По итогам этого поединка франковские "орлы" вырываются на 5 позицию в турнирной таблице Первой лиги.

Это была четвертая победа команды из Ивано-Франковска на выезде (за 14 туров) и по этому показателю она является одной из лучших в лиге.

Для "Подолья" Виталия Костышина это 5 поражение в чемпионате и второе на своем поле. Команда занимает 8 позицию, у нее нет пропущенных матчей в отличие от многих конкурентов.

Читайте такжеПрекрасные голы Воробчака и Цюцюры, "ногоруб" Мораренко. Подолье - Прикарпатье 0:2

Первая лига 14 тур

16.10.2021, 13:15

Город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле - Вадим Запрутняк (Винница)

Подолье (Хмельницкий) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 0:2

Голы: Василий Цюцюра (16), Назар Воробчак (32)

Видеообзор поединка

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В статье: Первая лига Подолье (Хмельницкий) Василий Цюцюра Прикарпатье (Ивано-Франковск) Назарий Воробчак
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