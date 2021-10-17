Коуч Волыни Альберт Шахов в гостях у бывшей команды, удастся ли Альянсу подвинуть Кривбасс - Первая лига в воскресенье

Сегодня состоится 2 поединка 14 тура Первой лиги. Накануне состоялось 4 поединка, завтра "Металлист" сыграет на выезде в Волочиске с местным "Агробизнесом".

Напомним, что перенесено на более поздний срок матч "Олимпик" - "Полесье" из-за вспышки COVID-19 в составе житомирян.

Оба поединка дня стоит смотреть на стадионе, а если такой возможности нету, тогда можно воспользоваться телевидением - матчи покажет официальный транслятор ТК Футбол на YouTube-платформе "Первая лига".

13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Волынь (Луцк)

10-я команда принимает 11-ю. Еще недавно каждый болельщик, который следит за Первой лигой, мог бы сказать, что гости будут фаворитами в поединке. "А тепер усе інакше", - можно сказать словами из древней песни группы "Аква Віта". Далеко не факт, что волыняне вывезут очки из Полтавской области. "Горняк-Спорт" накануне напугал самого "Металлиста" (1:1) и оставил "на щите" киевскую "Оболонь" (3:0). Команда Жабченко нашла свое дно, успешно отбилась от него, сбросила оковы "худшей атаки чемпионата" и ищет новые вершины.

"Волынь" же выбил из графика этот чемпионат: другие играли, а "крестоносцы" лишь тренировались из-за пропущенных матчей с "Краматорском" и житомирским "Полесьем", а тогда поражение от криворожского "Кривбасса" 1:2 и после домашняя ничья с тернопольской "Нивой" 1:1. Зато сейчас есть 2 игры в запасе.

С взаимных историй этих команд - наставник "Волыни" Альберт Шахов совсем короткий период был в аренде "Горняк-Спорта" в 1996 году и провел за него 1 поединок. За "красно-черных" выступали Назарий Богомаз и Александр Чепелюк. Зато в составе "крестоносцев" играли Романы Жмурко и коренной лучанин Никитюк.

Статистике очных встреч этих команд: с 2017 году их было 8, только в одной одержали победу "красно-черные" с Горишних Плавней. В 6 поединках праздновали победу "крестоносцы" и еще одна игра была ничейной. Разница мячей - 6-19.

В сегодняшнем поединке "Волыни" не поможет из-за дисквалификации фланговый защитник Александр Чернов.

15:30 Альянс (Липовая Долина) - Ужгород

"Альянс" должен выигрывать, ведь свое слово победой над "Краматорском" 3:0 уже сказал его конкурент - "Кривбасс". В конце концов это поединок одного из лидеров чемпионата с аутсайдером. Подопечные Юрия Ярошенко являются одной из команд, которая пропускает меньше всех и очень успешно играет дома. В такой ситуации шансов у самой слабой обороны Первой лиги откровенно немного.

Единственным послаблением команды из Сумской области является тот факт, что из-за дисквалификации в этой игре не поможет центральный защитник Константин Пикуль.

Команды еще не встречались между собой в чемпионатах Украины, но есть один поединок в Кубке - Липовая Долина обыграла "Ужгород" 2:0.