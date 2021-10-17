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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паламар привозит гол в свои ворота и оформляет ассист в чужие. Горняк-Спорт – Волынь 1:1

Первая лига
(1 голосов)

Противоречивая отмена взятия ворот от Войтиховского, нереализованные моменты Яворского

Паламар привозит гол в свои ворота и оформляет ассист в чужие. Горняк-Спорт – Волынь 1:1

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 14 тур

17.10.2021, 13:15

Город Горишние Плавни, стадион "Юнисть"

Арбитр в поле - Андрей Кошур (Черновцы)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Волынь (Луцк) 1:1

Голы: Вадим Яворский (77) - Александр Климец (43)

Предупреждения: Максим Цвиренко (26) - Иван Цюпа (2), Александр Климец (22)

Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 24 Цвиренко Максим, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан (19 Сафиханов Эмин, 84), 8 Мильченко Артем (22 Твердохлеб Егор, 50), 10 Паламар Руслан, 16 Ямполь Ярослав (9 Романов Сергей, 58), 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей, 21 Да Коста Жуниор Клебер (7 Семка Артем, 56)

Запасные: 26 Климов Георгий, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 25 Жмурко Роман, 4 Никитюк Роман, 17 Кожевников Александр, 6 Кулаковский Артем

Главный тренер - Игорь Жабченко

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 4 Мороз Владислав, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей (5 Кристин Станислав, 83), 88 Хагназари Сиаваш, 17 Кобзар Богдан (77 Квасов Ярослав, 80)

Запасные: 71 Коркодым Арсентий, 10 Сад Валерий, 8 Чепелюк Александр, 9 Богомаз Назарий, 18 Миронюк Николай

Главный тренер - Альберт Шахов

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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