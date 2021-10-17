Альянс - Ужгород 2:3. Последняя команда Первой лиги вынуждает вторую стать третьей

Сам матч начался очень странно: последняя команда Первой лиги взялась играть первым номером против второй на ее же домашнем поле. Нельзя сказать, правда, что за Липовую Долину болеет вся Сумская область, на трибунах стадиона "Юбилейный" было очень мало болельщиков. И это означает необходимость работы клуба с жителями областного центра - в выходной они запросто могли бы заполнить хотя бы четвертую часть арены.

У поединка был драматический сюжет. Его героем кроме команд стал арбитр Егор Кевлич. Сначала это была контратака с переводом Пиняшка, он прострелил под удар Хомченко, а нападающий не сумел пробить по воротам и просигнализировал о фоле со стороны центрального защитника Евгения Непляха. Егор Кевлич указал на «точку» посреди штрафной, а Виктор Ряшко четко реализовал пенальти сильным ударом в угол ворот. Голкипер Важинский угадал, но не дотянулся - 0:1.

Далее был шанс, который снова не реализовал Хомченко. Пиняшко после подсказки тренера Блавацкого перевел линию атаки на противоположный фланг Гайдучику, тот сбросил форварду Хомченко и нападающий не сумел забить.

"Альянс" проваливался в обороне и второй гол стал свидетельством того, что НЕ арбитр сыграл главную роль в поражении, а как раз ошибки подопечных Юрия Ярошенко. Центрбэк Неплях позволил Гайдучику очень легко перехватить свою передачу, пробивал по воротам, Важинский только остановил мяч. А Виктор Хомченко был первый на добивании - 0:2.

В конце такое же сомнительное пенальти было назначено и для "Альянса" - капитан и центрбэк "Ужгорода" Олег Допилка якобы сфолил на Агапову, однако на повторе было видно, что нарушения вообще не было. Пенальти на этот раз реализовал Шмигельский - 1:2.

Во втором тайме "Альянс" стал больше атаковать и ...заработал удаление Пиднебенного. Полузащитник, который много забивает, получил прямую красную от судьи Кевлича (стоял в метре от собития) за дурацкий фол. Тоже весьма сомнительное, хотя скорее справедливое решение.

На какое-то время "Альянс" перешел на грубости и арбитр должен был назначать еще одну красную карточку, однако пришлось назначать еще одно пенальти в сторону ворот хозяев. На этот раз было видно четкое нарушение правил и за него снова наказал Ряшко - 1:3.

Счет мог стать и 1:4, однако Мердеев, вышедший на замену, упустил прекрасный шанс. А "Альянс" забил еще один гол - после паса от Карнозы красивым ударом о штангу забил Сидоренко 2:3.

Таким образом "Ужгород" перестает быть единоличным аутсайдером, команда сравнялась по очкам с "Агробизнесом", а "Альянс" окончательно оставляет второе место и опускается на третью позицию.

Первая лига, 14 тур

17.10.2021, 15:30

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Егор Кевлич (Кропивницкий)

Альянс (Липовая Долина) - Ужгород 2:3

Голы: Богдан Шмигельский (28 - пенальти), Ярослав Сидоренко (86) - Виктор Ряшко (14 - пенальти, 66 - пенальти), Виктор Хомченко (25)

Удаление: Вячеслав Пиднебенной (53 - "Альянс")

Предупреждение: Евгений Неплях (13), Руслан Писный (56), Ян Осадчий (65) - Олег Допилка (28)

Альянс: 88 Важинский Ярослав, 4 Неплях Евгений (94 Герт Андрей, 63), 17 Осадчий Ян (37 Зайков Кирилл, 87), 11 Писный Руслан, 78 Рогозинский Валерий, 8 Лучик Александр (15 Лебеденко Александр, 46), 9 Пиднебенной В Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 25 Шарай Станислав (10 Карноза Артур, 59), 13 Агапов Николай, 20 Шмигельский Богдан (96 Сидоренко Ярослав, 70)

Запасные: 55 Ефанов Руслан, 18 Бойко Максим, 29 Петленко Артур

Главный тренер - Юрий Ярошенко

Ужгород: 25 Горта Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав (13 Федак Стефан, 74), 4 Аксенов Александр, 6 Выскребенцев Андрей, 7 Ряшко Виктор (8 Дуран Владимир, 84), 20 Пиняшко Василий (77 Машталир Сергей, 88), 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор (11 Мердеев Вадим, 81)

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 19 Ференцик Вадим, 18 Ефименко Дмитрий

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий