Возвращение Юрия Романюка, очередной аутсайдер для Металлиста. Первая лига в понедельник

Сегодня сыграют последний матч 14 тура Первой лиги, если не учитывать перенесенную игру "Олимпик" - "Полесье" (ее дату и время определят позже). До этого от пятницы состоялось 6 поединков.

Эту игру можно увидеть на волочиском стадионе "Юность", известном большими ивами рядом с полем, а еще большим количеством велосипедов, которыми приезжают местные болельщики на игру.

Онлайн посмотреть игру можно на YouTube платформе официального транслятора ТК Футбол - "Перша ліга".

15:15 Агробизнес (Волочиск) - Металлист (Харьков)

Предпоследняя команда чемпионата принимает лидера гонки. "Металлист" ломает много стереотипов о Первой лиге, у команды лучшая атака, лучшая оборона, "Металлист" - единственная команда с «0» в графе "поражения". Здесь играет лучший бомбардир нынешнего турнира бразилец Матеус Пейшото, одни из лидеров гонки ассистентов Сергей Горбунов и француз Фарес Балули.

Что может противопоставить "Агробизнес" кроме сомнительного фактора собственного поля посреди рабочего дня? Воспоминания об очень успешном чемпионате 2020/21.

Против "желто-черных" будет играть фланговый защитник "Металлиста" Юрий Романюк, в Волочиске он выступал в 2020-2021 годах, собственно с "Агробизнеса" и пошел к "желто-синим" из Харькова.

Вообще "Металлист" очень не любит играть против аутсайдеров. Вспомните пропущенный гол от "Ужгорода", ничью с "Горняк-Спортом" 1:1.Поэтому бой с Волочиском будет действительно интересен, если еще и учесть тренерские задумки от обоих наставников Александров - Чижевского и Кучера.