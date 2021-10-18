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Вакцинация или ПЦР-тест. Стало известно, как можно посетить матч Краматорск - Нива
На территории Донецкой области установлен "красный уровень"
Фото: fcavangard.com
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 18 октября 2021 на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID -19.
В связи с этим вводятся особые условия проведения официальных спортивных соревнований.
На матч 15-го тура Первой лиги Украины "Краматорск" - "Нива" будут допускаться только болельщики или представители СМИ с "зеленым" сертификатом о вакцинации, или справкой о негативном ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала матча.
Дальнейшее посещение футбольных поединков на стадионе "Авангард" будет осуществляться строго в соответствии с "Временным медицинского протокола для организации и проведения матчей профессиональных футбольных клубов".
Напомним, матч "Краматорск" - "Нива" пройдет в воскресенье, 24 октября в Краматорске. Начало - 13:15.
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