Вакцинация или ПЦР-тест. Стало известно, как можно посетить матч Краматорск - Нива

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 18 октября 2021 на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID -19.

В связи с этим вводятся особые условия проведения официальных спортивных соревнований.

На матч 15-го тура Первой лиги Украины "Краматорск" - "Нива" будут допускаться только болельщики или представители СМИ с "зеленым" сертификатом о вакцинации, или справкой о негативном ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Дальнейшее посещение футбольных поединков на стадионе "Авангард" будет осуществляться строго в соответствии с "Временным медицинского протокола для организации и проведения матчей профессиональных футбольных клубов".

Напомним, матч "Краматорск" - "Нива" пройдет в воскресенье, 24 октября в Краматорске. Начало - 13:15.