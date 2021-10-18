  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Вакцинация или ПЦР-тест. Стало известно, как можно посетить матч Краматорск - Нива
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вакцинация или ПЦР-тест. Стало известно, как можно посетить матч Краматорск - Нива

Первая лига
(1 голосов)

На территории Донецкой области установлен "красный уровень"

Вакцинация или ПЦР-тест. Стало известно, как можно посетить матч Краматорск - Нива

Фото: fcavangard.com

Новина українською

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 18 октября 2021 на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID -19.

В связи с этим вводятся особые условия проведения официальных спортивных соревнований.

На матч 15-го тура Первой лиги Украины "Краматорск" - "Нива" будут допускаться только болельщики или представители СМИ с "зеленым" сертификатом о вакцинации, или справкой о негативном ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

Дальнейшее посещение футбольных поединков на стадионе "Авангард" будет осуществляться строго в соответствии с "Временным медицинского протокола для организации и проведения матчей профессиональных футбольных клубов".

Напомним, матч "Краматорск" - "Нива" пройдет в воскресенье, 24 октября в Краматорске. Начало - 13:15.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Краматорск Нива (Тернополь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Краматорск

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.10.2021 в 13:48
Интересно, сколько людей придёт на этот матч? Сотни 3 наберётся?
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 14:23
Не правильно вопрос поставлен. Десятка три..
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
18.10.2021 в 13:43
Люди только с дерьмом в голове, вместо мозгов могут добровольно отказываться от единственного способа остановить болезнь. Естественный отбор, как раз почистится планета от дебилов, которые, считают, что вакцина хуже болезни)))
Ответить
0
-4
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 13:58
Вот, вот. От дибилов которые вакцинировались
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 14:33
А ты знаешь, шо в той "вакцине намешано?
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
18.10.2021 в 13:15
Маразм крепчает, люди и так на футбол не ходят а так вообще ходить перестанут. Сколько можно гнобить свой народ ....беспредел. Нельзя людей принудительно заставить не поймии что в себя вкалывать
Ответить
+2
-2
Tenma7 (Чернигов)
18.10.2021 в 13:42
Не вкалуй и смотри по тв игры
Ответить
+1
-1
avatar
donkrot (Донецк)
18.10.2021 в 13:47
вообще пусть дома сидит... нет вакцины, сиди дома!!!
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 14:31
Это ещё не принудительно...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...