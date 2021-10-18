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Полесье возвращается к тренировкам после вспышки COVID-19 в команде
Житомирский клуб пропустил 4 матча в чемпионате
Фото: ФК Полесье
"Полесье"возвращается к тренирововчного процесса и готовится к матчу Первой лиги против "Кривбасса".
Житомирский клуб пропустил 4 поединка чемпионата из-за случаев коронавируса в команде.
О том, насколько сильно ковид поразил команду, какова атмосфера в коллективе сейчас рассказал главный тренер "Полесье" Юрий Калитвинцев.
"Уважаемые коллеги, бойтесь. Бойтесь, потому что это очень серьезная болезнь.
Выходишь на тренировку вечером с одним количеством футболистов, а на утро следующего дня тебе говорят, что половины нет, так как они заболели. У нас доходило до того, что пять человек тренировались.
Мы пропустили четыре игры. Это очень много. Мы выпали из соревновательного этапа. Но это форс-мажор, и от нас это не зависит.
Мы были на самоизоляции, но это не спасло. Команда в разобранном состоянии. Кто-то сейчас уже в лучшем состоянии, кто-то – в худшем, но мы стараемся не обращать на это внимания, потому что наша задача – готовить футболистов к следующим играм.
Сейчас нас становится чуть больше, но качество пока ужасное. Кто-то только из постели присоединился к команде, кто-то уже начал делать небольшие пробежки. И малая группа, которая продолжала тренировки – это все равно пока мало. Поэтому сейчас на первый план выходит характер", – сказал Калитвинцев.
Напомним, матч "Полесье" - "Кривбасс" запланирован на 23 октября.
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