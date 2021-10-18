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Агробизнес - Металлист 2:1. Первое в сезоне и очень неожиданное поражение абсолютного лидера

Первая лига
Обновлено
(5 голосов)

И от кого? От аутсайдера

Агробизнес - Металлист 2:1. Первое в сезоне и очень неожиданное поражение абсолютного лидера

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Далеко не факт, что Вы, кто читает этот текст, знаете, что происходит в Первой лиге. Поэтому о главном: в этом матче встречались "Металлист", который занимает первую позицию в турнирной таблице и "Агробизнес", который до этого матча делил последнюю с "Ужгородом". По идее харьковчане должны были брать верх еще и с разгромным счетом. Но вот иную мысль имел коуч "желто-черных" из Волочиска Александр Чижевский. С другой стороны факт - теперь каждая победа подопечным Александра Кучера дается очень тяжело.

Первую в матче голевую атаку эффектным дальним пасом на левый фланг начал вратарь "Агробизнеса" Олег Мозиль. Там с Мизюком разобрался Игорь Бойчук (обогнал в забеге Юрия Романюка), который принял пас, он же отдал голевую передачу на Руслана Черненко. Лучший бомбардир Первой лиги прошлого сезона «по-джентельменски» убрал на замахе того же бедолагу Мизюка и пробил еще и с рикошетом от голкипера Рыбки - 1:0.

Ну пусть, не первый раз в сезоне "Металлисту" нужно отыгрываться. Подопечные Александра Кучера становятся в этом деле мастерами, не зря бразильский нападающий Матеус Пейшоту вывел харьковчан на этот поединок с капитанской повязкой. "Желто-синим" хватило две подачи, чтобы отыграться. В первый раз после штрафного и удара головой от Танковского спас голкипер Мозиль, а во второй раз после подачи углового от Владимира Танчика центрбэк Мизюк реабилитировался за пропущенный гол: поборолся и с нескольких метров забил мяч в сетку под перекладину - 1:1.

Как бы это странно не звучало, но дальше было равенство на поле. Команды поочередно атаковали и действия "Агробизнеса" выделялись своим размахом, переводами с одного фланга на другой. Зрелищно! И в такой атаке ребята Чижевского забили второй. Игорь Бойчук начал атаку слева, постепенно мяч перевели на правый фланг и оттуда Черненко выполнил острый заброс, словно рукой - первый игрок "желто-черных" пролетел мимо, а Бойчук забил ударом под перекладину - 2:1!

Далее "Агробизнес" ожидаемо сел в оборону, огрызался несколько раз, в том числе уже во втором тайме тот же Бойчук едва не дотянулся до мяча, чтобы сделать счет совсем неприличным для гостей из столицы Слобожанщины.

Александр Кучер ответил заменами: вышли Балули, Банада, но лучше всех игру впереди заострял Риаскос. Поздно вышли новые игроки, лишь на последних минутах игры "Металлист" начал создавать опасные моменты и здесь надежно сыграл кипер Мозиль с защитниками. Поэтому и счет удержали, и болельщиков наконец порадовали, и сенсацию сотворили. Александр Чижевский после игры выглядел особенно довольным. Может будут хорошие премиальные от руководства?

Первая лига, 14 тур

18.10.2021, 15:15

Город Волочиск, стадион Юность

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

Агробизнес (Волочиск) - Металлист (Харьков) 2:1

Голы: Руслан Черненко (5), Игорь Бойчук (24) - Александр Мизюк (11)

Агробизнес: 30 Олег Мозиль, 11 Олег Синица, 17 Игорь Курило, 10 Дмитрий Юхимович, 3 Даниил Карась, 14 Артур Думанюк, 13 Руслан Черненко, 18 Иван Когут, 8 Назар Вербный, 21 Игорь Бойчук, 25 Виталий Груша

Запасные: 1 Антон Задерейко, 31 Андрей Артым, 12 Евгений Емаев, 22 Игорь Нагорный, 20 Вадим Гудзинский, 80 Сергей Семенюк, 45 Юрий Захаркив, 77 Сергей Петров, 16 Богдан Семенец

Главный тренер - Александр Чижевский

Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 30 Кадим Харрис, 34 Владимир Танчик, 29 Вячеслав Танковский, 17 Егор Демченко, 5 Эдуард Сарапий, 11 Матеус Пейшоту

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 12 Евгений Пидлепенец, 14 Антон Поступаленко, 86 Руслан Фомин, 24 Виталий Федорив, 94 Брайан Риаскос, 10 Фарес Балули, 44 Евгений Банада

Главный тренер - Александр Кучер

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков)
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Комментарии (37)
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Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 19:26
Это пердив, детки. Первая команда громит вторую 5-0, последняя побеждает первую 2-1... Во сюжет!
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0
0
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Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 19:16
Вчера Альянс.. сегодня Металлист.. Магнитные бури? Зеля.. Точно он, кто ж ещё?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
18.10.2021 в 19:09
Штааа??? Это, как это? А шо, так можно было?
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0
0
krakow (Херсон)
18.10.2021 в 19:08
Обзор, не досмотрел. Остановил просмотр париматча, после первого мяча.Это было нечто.Заброс от вратаря,метров на 70,с выходом один на один.Типа,контратака...
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0
0
andrei.vinn (харьков)
18.10.2021 в 18:33
Честно говоря было желание выключить и не смотреть такую игру,вернее её отсутствие.
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0
0
Gary Busey (Харьков)
18.10.2021 в 18:50
Так чё ж не выключил?
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2021 в 18:19
Урожай собрали))
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.10.2021 в 18:12
Агробізнес цілком пристойна команда, бачив це ще в грі з прикарпатцями. Думаю, що вони вилізуть з дна турнірки найближчим часом.
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0
0
аr_UPL (Киев)
18.10.2021 в 18:11
казино рулить, як же гидко розуміти, що футбол це вже не спорт
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0
0
Viktor160961 (CotorogoNet)
18.10.2021 в 18:07
Агробізнес всегда умел играть против харьковских команд с названим Металлист !
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0
0
avatar
Степан Срака
18.10.2021 в 18:02
Слава Агро!!!
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+1
0
avatar
леонид Угринович
18.10.2021 в 18:01
Пробачте - фраєри.
Ответить
0
0
avatar
леонид Угринович
18.10.2021 в 17:59
С таким отношением к игре, с таким настроением с таким тренером в высшей лиге можно играть, если, конечно, Металлист туда попадет, но вряд ли выше 7 - 8 места светит. Короче, вийшли в поле фраэри.
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+2
0
LunarPrismew (Харьков)
18.10.2021 в 17:59
Результат по игре
Ответить
+3
0
Kela (Одесса)
18.10.2021 в 17:53
Агробизнес с победой, ждем в ПЛ!
Ответить
+3
-1
sidorkovpak (Харьков)
18.10.2021 в 17:53
поле очень плохое, для технарей это перестраивать игру ... да и команда видно наелась , ничего, верим в команду . у всех бывают спады
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+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
18.10.2021 в 17:49
Все к этому и шло. Такое впечатление что после победы над "Десной" ребята решили что всё всем уже доказали.
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+4
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
18.10.2021 в 17:48
Ну, так 2:1 же а не якийсь там розгром. Де ж тут сенсація? Можливий будь-який спад у будь-кого. Бажаю команді Ярославського якомога швидше потрапити до Прем'єр Ліги.
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+4
0
Gary Busey (Харьков)
18.10.2021 в 18:52
Найадекватніший коментар серед усіх!
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
18.10.2021 в 17:29
...такое бывает, видно наелись, работа на штампах, Фомина раньше надо было выпускать, ...динамики совсем нет...
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+2
-2
avatar
Dany_Red (Харьков)
18.10.2021 в 17:43
Фомін не потрібен цій команді
Ответить
0
-2
avatar
armik (Киев)
18.10.2021 в 17:28
Решили, что на колхохные команды судей можно не заряжать и просчитались.
Ответить
+10
-6
vladislav (Харьков)
18.10.2021 в 17:25
Команда не может постоянно находиться в напряжённой форме. Накапливается усталость и как результат спад в игре. Что мы и увидели сегодня с командой Металлист. Но чтобы настолько опустить форму чтобы проиграть аутсайдеру группы, это уже просто не понятно.
Ответить
+7
-1
football_soccer (Украина)
18.10.2021 в 17:24
думаю, в УПЛ Металлист зайдет все таки без Кучера. Либо дадут время до зимы, либо еще летом уберут
Ответить
+1
-3
Fontango (Kharkov)
18.10.2021 в 17:49
Возьмут иностранца с именем, Кучер останется помощником, набираться опыта... Я думаю, он это и сам понимает и не против такого расклада!
Ответить
0
0
Gary Busey (Харьков)
18.10.2021 в 18:53
С чего такие выводы? Из-за одного поражения на огороде?
Ответить
0
0
Met (Харьков)
18.10.2021 в 17:23
Власне, чому несподівана поразка? Цілком прогнозована. Увесь матч без бажання, без самовіддачі, без ігрових схем і з банальними навісами.
Ответить
+9
-2
17 TDK (МЕСТНЫЙ)
18.10.2021 в 17:46
MET - ты штрейхбрейкер, твой скулеж уже надоел на всех ресурсах.
Ответить
+1
-3
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
18.10.2021 в 17:21
А вообще, я не пойму, как такое поле могло пройти аттестацию!
Ответить
+3
-2
Technical
18.10.2021 в 17:35
та поле як поле. Половина ПФЛ на таких полях грають, не у всіх же стадіони єврокатегорії
Ответить
+3
0
avatar
andyqd (Сан Хосе)
18.10.2021 в 17:17
Они и от Нивы должны были проиграть, просто повезло тогда. Сегодня Агро дожал
Ответить
+6
-2
Gary Busey (Харьков)
18.10.2021 в 18:54
Везёт сильнейшим! Победителей не судят!
Ответить
0
0
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
18.10.2021 в 17:16
За последние 3 игры взяли 4 очка! 5 потеряли! Не считая матча с Кремнем, Нива, Горняк Спорт и Агробизнес - команда не играет! Что-то нужно делать! Не годится!
Ответить
+5
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
18.10.2021 в 17:14
Что как бы доказывает нам - без удалений и пенальти Металлист не такая уж и непобедимая команда
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+7
-8
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andyqd (Сан Хосе)
18.10.2021 в 17:17
так и есть
Ответить
+4
-5
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
18.10.2021 в 17:17
Молодец. Проницательный!
Ответить
+2
-1
Gary Busey (Харьков)
18.10.2021 в 18:55
Так что, если соперники играют грубо и постоянно нарушают в своей штрафной, давать карточки и 11 не надо?
Ответить
0
0


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