Агробизнес - Металлист 2:1. Первое в сезоне и очень неожиданное поражение абсолютного лидера

Далеко не факт, что Вы, кто читает этот текст, знаете, что происходит в Первой лиге. Поэтому о главном: в этом матче встречались "Металлист", который занимает первую позицию в турнирной таблице и "Агробизнес", который до этого матча делил последнюю с "Ужгородом". По идее харьковчане должны были брать верх еще и с разгромным счетом. Но вот иную мысль имел коуч "желто-черных" из Волочиска Александр Чижевский. С другой стороны факт - теперь каждая победа подопечным Александра Кучера дается очень тяжело.

Первую в матче голевую атаку эффектным дальним пасом на левый фланг начал вратарь "Агробизнеса" Олег Мозиль. Там с Мизюком разобрался Игорь Бойчук (обогнал в забеге Юрия Романюка), который принял пас, он же отдал голевую передачу на Руслана Черненко. Лучший бомбардир Первой лиги прошлого сезона «по-джентельменски» убрал на замахе того же бедолагу Мизюка и пробил еще и с рикошетом от голкипера Рыбки - 1:0.

Ну пусть, не первый раз в сезоне "Металлисту" нужно отыгрываться. Подопечные Александра Кучера становятся в этом деле мастерами, не зря бразильский нападающий Матеус Пейшоту вывел харьковчан на этот поединок с капитанской повязкой. "Желто-синим" хватило две подачи, чтобы отыграться. В первый раз после штрафного и удара головой от Танковского спас голкипер Мозиль, а во второй раз после подачи углового от Владимира Танчика центрбэк Мизюк реабилитировался за пропущенный гол: поборолся и с нескольких метров забил мяч в сетку под перекладину - 1:1.

Как бы это странно не звучало, но дальше было равенство на поле. Команды поочередно атаковали и действия "Агробизнеса" выделялись своим размахом, переводами с одного фланга на другой. Зрелищно! И в такой атаке ребята Чижевского забили второй. Игорь Бойчук начал атаку слева, постепенно мяч перевели на правый фланг и оттуда Черненко выполнил острый заброс, словно рукой - первый игрок "желто-черных" пролетел мимо, а Бойчук забил ударом под перекладину - 2:1!

Далее "Агробизнес" ожидаемо сел в оборону, огрызался несколько раз, в том числе уже во втором тайме тот же Бойчук едва не дотянулся до мяча, чтобы сделать счет совсем неприличным для гостей из столицы Слобожанщины.

Александр Кучер ответил заменами: вышли Балули, Банада, но лучше всех игру впереди заострял Риаскос. Поздно вышли новые игроки, лишь на последних минутах игры "Металлист" начал создавать опасные моменты и здесь надежно сыграл кипер Мозиль с защитниками. Поэтому и счет удержали, и болельщиков наконец порадовали, и сенсацию сотворили. Александр Чижевский после игры выглядел особенно довольным. Может будут хорошие премиальные от руководства?

Первая лига, 14 тур

18.10.2021, 15:15

Город Волочиск, стадион Юность

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

Агробизнес (Волочиск) - Металлист (Харьков) 2:1

Голы: Руслан Черненко (5), Игорь Бойчук (24) - Александр Мизюк (11)

Агробизнес: 30 Олег Мозиль, 11 Олег Синица, 17 Игорь Курило, 10 Дмитрий Юхимович, 3 Даниил Карась, 14 Артур Думанюк, 13 Руслан Черненко, 18 Иван Когут, 8 Назар Вербный, 21 Игорь Бойчук, 25 Виталий Груша

Запасные: 1 Антон Задерейко, 31 Андрей Артым, 12 Евгений Емаев, 22 Игорь Нагорный, 20 Вадим Гудзинский, 80 Сергей Семенюк, 45 Юрий Захаркив, 77 Сергей Петров, 16 Богдан Семенец

Главный тренер - Александр Чижевский

Металлист: 23 Александр Рыбка, 47 Юрий Романюк, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 30 Кадим Харрис, 34 Владимир Танчик, 29 Вячеслав Танковский, 17 Егор Демченко, 5 Эдуард Сарапий, 11 Матеус Пейшоту

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 12 Евгений Пидлепенец, 14 Антон Поступаленко, 86 Руслан Фомин, 24 Виталий Федорив, 94 Брайан Риаскос, 10 Фарес Балули, 44 Евгений Банада

Главный тренер - Александр Кучер