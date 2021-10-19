Тренер Агробизнеса: Не позволили Металлисту сыграть в свой футбол

В 14-м туре Первой лиги фаворит – "Металлист" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях "Агробизнесу" (1:2).

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, что помогло его подопечным одолеть лидера.

"В этом сезоне у нас возникли проблемы с взятием ворот центральными нападающими и поэтому сегодня мы сделали упор на активность фланговых игроков в завершающей фазе атаки. Именно в таком стиле крайний полузащитник Игорь Бойчук забил второй гол. После перерыва он вполне мог оформить хет-трик, но в похожих ситуациях дважды промахнулся.

Мы владели информацией, что харьковчанам нельзя давать разбежаться, опасны они и при розыгрыше стандартных положений. В целом, не позволили гостям сыграть в свой футбол, хотя и пропустили после подачи углового.

Мы не изменили своему стилю, также важно, что подопечные порадовали бойцовскими качествами, особенно в концовке поединка, когда "Металлист" наступал большими силами", - сказал Чижевский.