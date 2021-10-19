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Тренер Агробизнеса: Не позволили Металлисту сыграть в свой футбол
Клуб из Волочиска прервал беспроигрышную серию харьковчан
Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский
В 14-м туре Первой лиги фаворит – "Металлист" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях "Агробизнесу" (1:2).
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, что помогло его подопечным одолеть лидера.
"В этом сезоне у нас возникли проблемы с взятием ворот центральными нападающими и поэтому сегодня мы сделали упор на активность фланговых игроков в завершающей фазе атаки. Именно в таком стиле крайний полузащитник Игорь Бойчук забил второй гол. После перерыва он вполне мог оформить хет-трик, но в похожих ситуациях дважды промахнулся.
Мы владели информацией, что харьковчанам нельзя давать разбежаться, опасны они и при розыгрыше стандартных положений. В целом, не позволили гостям сыграть в свой футбол, хотя и пропустили после подачи углового.
Мы не изменили своему стилю, также важно, что подопечные порадовали бойцовскими качествами, особенно в концовке поединка, когда "Металлист" наступал большими силами", - сказал Чижевский.
Напомним, что "Агробизнес" занимает 13 место, набрав 12 очков. "Металлист" - лидирует, в активе клуба 35 очков.
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