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Тренер Агробизнеса: Не позволили Металлисту сыграть в свой футбол

Первая лига
(1 голосов)

Клуб из Волочиска прервал беспроигрышную серию харьковчан

Тренер Агробизнеса: Не позволили Металлисту сыграть в свой футбол

Фото: Sport Arena / Автор - Василий Володарский

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В 14-м туре Первой лиги фаворит – "Металлист" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях "Агробизнесу" (1:2).

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский рассказал, что помогло его подопечным одолеть лидера.

"В этом сезоне у нас возникли проблемы с взятием ворот центральными нападающими и поэтому сегодня мы сделали упор на активность фланговых игроков в завершающей фазе атаки. Именно в таком стиле крайний полузащитник Игорь Бойчук забил второй гол. После перерыва он вполне мог оформить хет-трик, но в похожих ситуациях дважды промахнулся.

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Мы владели информацией, что харьковчанам нельзя давать разбежаться, опасны они и при розыгрыше стандартных положений. В целом, не позволили гостям сыграть в свой футбол, хотя и пропустили после подачи углового.

Мы не изменили своему стилю, также важно, что подопечные порадовали бойцовскими качествами, особенно в концовке поединка, когда "Металлист" наступал большими силами", - сказал Чижевский.

Напомним, что "Агробизнес" занимает 13 место, набрав 12 очков. "Металлист" - лидирует, в активе клуба 35 очков.

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
19.10.2021 в 08:14
Да ещё посмотрим, не начало ли это падения Металлиста... Проблемы в игре команды были видны ещё до потери первых очков и принятых действий по их устранению особо не наблюдалось...
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