Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прервал серию Металлиста. Чижевский - лучший тренер 14-го тура в Первой лиге
"Агробизнес" нанёс первое поражение харьковчанам в сезоне
Фото: fcab.com.ua
Всеукраинское объединение тренеров выбрало Александра Чижевского лучшим специалистом по итогам 14-го тура Первой лиги.
В минувшем раунде его подопечные обыграли лидера чемпионата - "Металлиста" со счетом 2:1, прервав беспроигрышную серию харьковчан.
Добавим, что "Агробизнес" получил первую победу после повышения в классе.
Украинские тренера дали специалисту 4.6 баллов из пяти возможных.
Напомним, "Агробизнес" занимает 13-е место в турнирной таблице в Первой лиге.
Популярное сейчас
- В преддверии знакового разгрома. Динамо – Барселона. 22.10.1997 #Ретростроки
- Роберто Де Дзерби: Бензема был в чистом офсайде, но Реал играл очень хорошо
- Вот и сказке конец? Интер - Шериф 3:1. Обзор матча и видео голов
- Днепр-1, Металлист, Ворскла и Металлист 1925. Один из этих клубов контактировал со Старриджем
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО