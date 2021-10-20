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Прервал серию Металлиста. Чижевский - лучший тренер 14-го тура в Первой лиге

Первая лига
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"Агробизнес" нанёс первое поражение харьковчанам в сезоне

Прервал серию Металлиста. Чижевский - лучший тренер 14-го тура в Первой лиге

Фото: fcab.com.ua

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров выбрало Александра Чижевского лучшим специалистом по итогам 14-го тура Первой лиги.

В минувшем раунде его подопечные обыграли лидера чемпионата - "Металлиста" со счетом 2:1, прервав беспроигрышную серию харьковчан.

Добавим, что "Агробизнес" получил первую победу после повышения в классе.

Украинские тренера дали специалисту 4.6 баллов из пяти возможных.

Напомним, "Агробизнес" занимает 13-е место в турнирной таблице в Первой лиге.

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ПФЛ

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