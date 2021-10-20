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А как же медпротокол? Металлист отчитался о рекордной посещаемости на домашних матчах
Рекорды прежде всего
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С момента заявления Александром Ярославским о возрождении футбольного клуба, 9 домашних матчей "желто-синих" посетили 316 620 болельщиков.
В среднем каждую игру команды с трибун смотрели 35 180 человек.
Клуб отмечает, что на сегодня "Металлист" уверенно занимает первое место по посещаемости среди всех клубов Украины, в том числе и представителей УПЛ.
Интересно, что по таким данным, средняя посещаемость ОСК "Металлист" составляет около 88% от общей вместительности стадиона (40 000), а по действующему медицинскому протоколу УАФ заполнять арены можно только на 2/3.
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