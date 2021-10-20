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А как же медпротокол? Металлист отчитался о рекордной посещаемости на домашних матчах

Первая лига
(2 голосов)

Рекорды прежде всего

А как же медпротокол? Металлист отчитался о рекордной посещаемости на домашних матчах

Новина українською

"Металлист" подсчитал среднюю посещаемость домашних матчей в нынешнем сезоне.

С момента заявления Александром Ярославским о возрождении футбольного клуба, 9 домашних матчей "желто-синих" посетили 316 620 болельщиков.

В среднем каждую игру команды с трибун смотрели 35 180 человек.

Клуб отмечает, что на сегодня "Металлист" уверенно занимает первое место по посещаемости среди всех клубов Украины, в том числе и представителей УПЛ.

Интересно, что по таким данным, средняя посещаемость ОСК "Металлист" составляет около 88% от общей вместительности стадиона (40 000), а по действующему медицинскому протоколу УАФ заполнять арены можно только на 2/3.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (8)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
20.10.2021 в 17:31
Та п#здять вони, з Кременем стадіон був майже пустий..
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0
0
Buran60 (Харьков)
20.10.2021 в 17:20
Статью написал Хамаев с19 прокуроров 25 подхалимов это ЗАВИСТЬ.
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2021 в 17:10
в Харькове рекорды по заполняемости, а у нас (да и не только у нас) работать, посещать мероприятия и заведения позволяют только вакцинированным.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 17:16
А в Харкові в.о. гєпи Тєрєхов влаштовує зустрічі з виборцями, де практично всі - без масок.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.10.2021 в 17:09
Про рекордну захворюваність на ковід в Харкові в новинах теж відзвітували. А смертність --- то таке. Харківські прихильники Жукова скажуть що "бабы еще нарожают".
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+2
0
pyvovarchyk (Львів)
20.10.2021 в 16:54
Скільки там ще до тих ваших виборів?
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 16:51
Ну, нехай тепер ці піарщики Тєрєхова відзвітують і про рекордну захворюваність на ковід, якщо вже вони так суттєво цьому посприяли.
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+2
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
20.10.2021 в 16:40
Люблять футбол в Харкові. 35 тис в первій лізі,потужно. Молодці.
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+1
-2


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