А как же медпротокол? Металлист отчитался о рекордной посещаемости на домашних матчах

" Металлист " подсчитал среднюю посещаемость домашних матчей в нынешнем сезоне.

С момента заявления Александром Ярославским о возрождении футбольного клуба, 9 домашних матчей "желто-синих" посетили 316 620 болельщиков.

В среднем каждую игру команды с трибун смотрели 35 180 человек.

Клуб отмечает, что на сегодня "Металлист" уверенно занимает первое место по посещаемости среди всех клубов Украины, в том числе и представителей УПЛ.

Интересно, что по таким данным, средняя посещаемость ОСК "Металлист" составляет около 88% от общей вместительности стадиона (40 000), а по действующему медицинскому протоколу УАФ заполнять арены можно только на 2/3.