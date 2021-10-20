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Сын наставника как суперджокер и очередное странное поражение Оболони. Перенесенные матчи Первой лиги
Киевляне, одни из лидеров Первой лиги, скатываются к нестабильной игре
Зняток із трансляції ТК Футбол
Сегодня состоялось два перенесенных поединка Первой лиги с 9 и 10 туров (сейчас закончился 14-й). Оба матча завершились с одинаковым счетом 1: 0.
В первом из них донецкий Олимпик, который с недавних пор проводит домашние поединки не во Киеве, а в Чернигове, обыграл ВПК-Агро.
Особенно интересен факт тот, что победный гол забил добавленных к матчу минутах сын главного тренера Сергея Литовченко Максим, который вышел на замену. Такое происходит во второй раз в сезоне, первый раз Литовченко-младший забил Подолье в скандальной игре.
На этот раз прошла атака левым напивфлангом, капитан "Олимпика" Иван Белый отдал пас на Литовченко и Максим пробил в касание мимо вратаря.
Что касается "ВПК-Агро", то один из аутсайдеров первой лиги посреди сезона проводит изменения в атаке. Перед этой игрой было подписано опытного нападающего Александра Яровенко (интересно, что за "Олимпик" играет нападающий с очень похожей фамилией - Яловенко). Он вышел со старта и таким образом заменил молодого Даниила Колесника, который до сих пор был единственным центрфорвардом в составе команды из Магдалиновской общины.
Первая лига, перенесенный матч 10 тура
20.10.2021
Город Чернигов, стадион Юность
Арбитр в поле - Мирослав Липко (Ивано-Франковск)
Олимпик - ВПК-Агро 1: 0
Гол: Максим Литовченко (90+1)
Предупреждения: Максим Прядун (22), Иван Трубочкин (52), Роман Яловенко (90), Максим Литовченко (90+1) - де Жезус (50)
Олимпик: 1 Шеремета Тимофей, 7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 11 Белый Иван, 12 Прядун Максим, 97 Карвацкий Андрей, 5 Глущук Юрий (3 Шевченко Александр, 90+4), 9 Кириенко Игорь (8 Яловенко Роман, 46), 19 Семчук Вадим (91 Ковбаса Артем, 67), 23 Новиков Вадим, 2 Трубочкин Иван, 24 Дмитренко Владимир
Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 4 Ходуля Илья, 77 Литовченко Максим 15 Ходаковский Никита, 14 Мудрик Владислав
Главный тренер - Сергей Литовченко
ВПК-Агро: 35 Махновський Константин, 32 де Паула Мерседес Висенте, 5 Шевченко Евгений, 4 Тарадуда Денис, 21 Пашаев Павел, 29 Палюх Сергей, 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни, 19 Косовский Сергей, 39 Лепа Дмитрий (10 Литвиненко Иван, 74 ), 8 Будняк Иван (27 Сухарь Тимофей, 88), 7 Яровенко Александр (11 Колесник Даниил, 87)
Запасные: 71 Бабичин Виктор, 70 Дудик Артем, 13 Коберидзе Лука, 77 Наполов Сергей, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий
Главный тренер - Александр Грицай
В другом поединке "Оболонь" очень неожиданно проиграла в Киеве на собственной арене "Краматорску" и не сумела потеснить "Альянс" с третьей позиции. "Краматорск", клуб из Донецкой области, прервал серию из 5 поражений подряд.
Пропущенный гол стал следствием нескольких ошибкам. В центре поля фланговый хавбек Марат Даудов отдал мяч Вадиму Витенчуку, а центральный полузащитник прошел оппонента в борьбе корпусом, сместился к напивфлангу и пробил в ближний угол. Кипер Литвиненко почему-то не спас.
После поединка в тренерский штаб подошел президент клуба Александр Слободян и тут же, рядом с полем, устроил Иващенко с его помощниками жесткий разговор.
Первая лига, перенесенный матч 9 тура
20.10.2021
Город Киев, стадион Оболонь Арена
Арбитр в поле - Александр Афанасьев (Харьков)
Оболонь (Киев) - Краматорск 0: 1
Гол: Вадим Витенчук (67)
Предупреждение: Олег Бородай (54)
Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 16 Лукьянчук Павло, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 11 Матяж Иван, 55 Лобов Алексей (6 Мате Юрий, 72), 13 Мединский Игорь, 10 Слободян Олег (21 Щебетун Алексей , 57), 7 Мурза Артур (24 Прокопенко Егор, 66), 18 Черний Константин (99 Олейник Дмитрий, 80)
Запасные: 1 Федоровский Назарий, 12 Слуцкий Алексей, 4 Майданевич Алексей, 8 Савченко Алексей, 9 Батальский Александр, 77 Чидомере Алекс, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим.
Главный тренер - Валерий Иващенко
Краматорск: 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 45 Ндукве Денис (7 Даудов Марат, 62), 20 Сеницкий Юрий, 30 Дорошенко Арсентий, 38 Шушко Павел, 43 Сухаров Александр, 44 Медведев Александр , 88 Коробка Владимир (17 Гуничев Егор, 86 (91 Блажко Валерий, 90+3).
Запасные: 12 Якубенко Никита, 10 Трояновский Евгений, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 98 Геловани Алексей.
Главный тренер - Алексей Городов
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