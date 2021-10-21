Под присмотром чемпиона мира. Усик посетит матч Полесье - Кривбасс

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетит матч 15-го тура Первой лиги "Полесье" - "Кривбасс".

Поединок пройдет в субботу, 23 октября на Центральном стадионе в Житомире. Начало встречи - в 15:30.

Ранее Александр Усик уже присутствовал на матче 6-го тура против "Альянса", в котором "Полесье" победило со счетом 3:1.

Напомним, "Альянс" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. "Кривбасс" идет вторым, набрав 28 очков.