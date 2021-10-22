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Официально: 37-летний Папа Гуйе завершил карьеру игрока
Сенегалец провел в Украине отличную карьеру
metalist.ua
37-летний сенегальский защитник "
Напомним, что Папа Гуйе играл за "Металлист" с 2006 по 2014 год в УПЛ, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом "Металл" (8 матчей, 1 гол).
Также сенегалец поиграл на родине за "Дуанес", украинские "Волынь", "Днепр", "Карпаты" и "Днепр-1", российский "Ростов" и казахстанский "Актобе".
"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам "Металлиста", со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце.
Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный.
Также хочу сказать спасибо президенту Александру Ярославскому и вице-президенту Евгению Красникову, которые дали мне шанс выступать в таком прекрасном клубе. Уверен, самые громкие победы "Металлиста" еще впереди!
Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба", — отметил Папа Гуйе.
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