Официально: 37-летний Папа Гуйе завершил карьеру игрока

37-летний сенегальский защитник " Металлиста " Папа Гуйе объявил о завершении игровой карьеры.

Напомним, что Папа Гуйе играл за "Металлист" с 2006 по 2014 год в УПЛ, а затем защищал цвета команды в 2020–2021 годах, когда она выступала во Второй лиге под брендом "Металл" (8 матчей, 1 гол).

Также сенегалец поиграл на родине за "Дуанес", украинские "Волынь", "Днепр", "Карпаты" и "Днепр-1", российский "Ростов" и казахстанский "Актобе".