Первая лига в субботу. Возвращение Полесья после карантина, борьба за второе место

Сегодня состоятся два поединка 15 тура в Первой лиге: первый - в Ивано-Франковске, второй - в Житомире.

Тур начался вчера поединком "Волынь" - "Кремень", где было забито аж 5 голов (3:2).

Оба матча сегодняшнего дня можно посмотреть на стадионах, а если такой возможности нет, тогда - в онлайн-трансляции на YouTube-канале "Первая лига" от официального вещателя ТК Футбол.

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13:15 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Альянс (Липовая Долина)

Пятая команда принимает третью. Очень робко команда Липовой Долины подходит к борьбе за вторую позицию. В прошлом туре имели прекрасную возможность закрепиться на ней, но проиграли на своем поле аутсайдеру (!) - "Ужгороду" 1:3. А у кого же тогда выигрывать?

На этот раз команде Юрия Ярошенко будет противостоять очень организованная команда из столицы Прикарпатья. Ее называют лучшей за последние годы в Ивано-Франковске. "Орлы" тренера Олега Рыпана уже не раз удивляли в этом чемпионате, в последнее время они нашли свой баланс в игре, в прошлом туре сильным ударом стала травма капитана Василия Цюцюра, против которого очень грубо сыграл соперник из "Подолья".

"Альянсу" в этой игре из-за удаления в прошлом матче не поможет один из ведущих игроков коллектива из Сумской области Вячеслав Пиднебенной.

15:30 Полесья (Житомир) - Кривбасс (Кривой Рог)

11-я команда принимает вторую. Положение отражает далеко не все - у житомирских "волков" была вспышка COVID-19, они пропустили больше всех среди всех команд-участников троих профессиональных лиг Украины.

У подопечных Юрия Калитвинцева есть 4 матча в запасе в отличие от команды Александра Бабича. "Кривбасс" якобы набирает очки, но радости от того среди болельщиков немного - ведь ничья для одного из двух фаворитов Первой лиги равноценна поражению. Здесь же сравнивают Бабича с предшественником и говорят, мол за Геннадия Приходько было не так уж и плохо. Хотя тренерские изменения от Бабича можно будет сполна оценить после зимних сборов уже весной.

"Кривбасс" будет фаворитом и в этой игре - команда на ходу, она не выбивалась из игрового ритма как "Полесье" (возобновило тренировки с 17 октября) и с интервью Юрия Калитвинцева и представителя медицинского штаба клуба становится понятно, что к работе после ковиду вернулись далеко не все игроки.

К слову, спустя еще докарантинну дисквалификации "Полесью" не помогут в этой игре Андрей Сахневич и Владислав Огиря.