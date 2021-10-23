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Кварцяный: Собака правильно отбирала мяч, Папа Гуйе тоже

Первая лига
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Тренер вспомнил прошлое

Кварцяный: Собака правильно отбирала мяч, Папа Гуйе тоже

Новина українською

Экс-тренер "Волыни" Виталий Кварцяный поделился воспоминаниями о временах, когда он тренировал Папу Гуйе:

- Приведу вам слова Гуйе из одного интервью: "Кварцяный повторял, что я должен отбирать мяч, как собака. У него был пес, которого он приводил на тренировки." Было такое, признавайтесь?

– Да, было. У меня была овчарка Рокки, я ее брал с собой на тренировки. Футболисты ехали на автобусе, а я на машине. Собака уже знала время, когда я собирался. Начинала, бегать, прыгать, вилять хвостом.

Пока футболисты выходили из автобуса, пес уже гонял по полю, ждал, когда выкинут мячи. Сразу подбегал к одному, второму третьему, хотел все мячи забрать. Футболисты боялись подойти к мячам, хоть собака их любила.

Бывало, выкидаю мяч, выпускаю Рокки, он сразу бежит и лапами к нему. Говорю: "Смотрите, как надо. А вы подходите к игроку, стоите полтора-два метра и к ногам не подходите".

"Вы должны отбирать мяч, как он лапами". Папа так и делал. Собака правильно отбирала мяч – и Гуйе тоже. Вот такое сравнение, – сказал Кварцяный.

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В статье: Папа Гуйе Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный
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Источник:
FanDay

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