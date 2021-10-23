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Металлист предложил 2 миллиона долларов за бразильского вингера

Первая лига
(1 голосов)

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Металлист предложил 2 миллиона долларов за бразильского вингера

Сан Паулу/Автор невідомий

Новина українською

"Металлист" вскоре сможет пополнить свои ряды очередным легионером. Вингер "Сан-Паулу" Паулиньо Боя может стать игроком харьковского клуба. Об этом сообщает Goal.

"Желто-синие" предложили за футболиста около двух миллионов долларов (1,8 млн евро).

Правда, в переговорах возникли трудности на пункте о правах на футболиста. "Металлист" хочет владеть 100% -ной частью, в то время как "Сан-Паулу" хочет сохранить определенный процент прав. Однако бразильский клуб может пойти и на условия украинского, ведь сейчас в "Сан-Паулу" финансовые проблемы.

Сейчас Паулиньо находится в аренде в "Жувентуде". В этом сезоне на счету вингера три гола в 21 матче. Также в активе футболиста один мяч и один ассист в 25 поединках за “Сан-Паулу”. Он может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения.

Ранее с Паулиньо случался в "Жувентуде" инцидент, что его исключали из состава из-за ненадлежащей дисциплины. Правда, наказание продолжалось всего несколько матчей, поэтому сейчас он продолжает выступления за команду.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в один миллион евро.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (4)
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Technical
23.10.2021 в 16:43
Агробізнес підштовхнув таки Ярославського на нові покупки)
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0
-1
Болельщик39 (Харьков)
23.10.2021 в 16:36
Красников редко ошибается. Даже чаще бывает наоборот - купит неизвестно что, а потом это Тайсон или Марлос.
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
23.10.2021 в 16:18
не впечатляют показатели.
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.10.2021 в 16:11
в Одессе на Привозе на много дешевле --можно купить пучёк а не одного
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+1
-3


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