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Металлист предложил 2 миллиона долларов за бразильского вингера
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Сан Паулу/Автор невідомий
"Металлист" вскоре сможет пополнить свои ряды очередным легионером. Вингер "Сан-Паулу" Паулиньо Боя может стать игроком харьковского клуба. Об этом сообщает Goal.
"Желто-синие" предложили за футболиста около двух миллионов долларов (1,8 млн евро).
Правда, в переговорах возникли трудности на пункте о правах на футболиста. "Металлист" хочет владеть 100% -ной частью, в то время как "Сан-Паулу" хочет сохранить определенный процент прав. Однако бразильский клуб может пойти и на условия украинского, ведь сейчас в "Сан-Паулу" финансовые проблемы.
Сейчас Паулиньо находится в аренде в "Жувентуде". В этом сезоне на счету вингера три гола в 21 матче. Также в активе футболиста один мяч и один ассист в 25 поединках за “Сан-Паулу”. Он может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения.
Ранее с Паулиньо случался в "Жувентуде" инцидент, что его исключали из состава из-за ненадлежащей дисциплины. Правда, наказание продолжалось всего несколько матчей, поэтому сейчас он продолжает выступления за команду.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в один миллион евро.
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