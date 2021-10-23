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Прикарпатье - Альянс 3:1. Команда Ярошенко теряет свой шарм
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Первая лига, 15 тур
23.10.2021, 13:15
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Евгений Цыбулько (Черкассы)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Альянс (Липовая Долина) 3:1
Голы: Иван Сондей (17), Роман Барчук (34 - пенальти, 60) - Константин Ярошенко (66)
Предупреждения: Иван Пастух (17), Владислав Семотюк (44), Михаил Писко (49), Владимир Рудюк (71) - Александр Лебеденко (29), Александр Лучик (70), Руслан Постный (90 + 2)
Прикарпатье: 54 Андрей Новак, 11 Михаил Писко, 89 Олег Матушевский, 5 Олег Лень, 4 Иван Пастух (23 Николай Квасный, 46), 17 Владислав Семотюк, 19 Ростислав Волошинович (7 Роман Кузьмин, 72), 15 Назарий Воробчак, 6 Владимир Рудюк, 21 Иван Сондей (14 Василий Цюцюра, 77), 90 Роман Барчук (99 Владислав Горбаченко, 67)
Запасные: 1 Роман Сердюк, 24 Иван Пицан, 34 Василий Генык, 77 Роман Дитко, 2 Даниил Мащенко, 3 Василий Француз, 10 Андрей Хома, 12 Николай Сикач
Главный тренер - Олег Рыпан
Альянс: 55 Руслан Ефанов, 33 Константин Пикуль, 94 Андрей Герт, 11 Руслан Постный, 78 Валерий Рогозинский, 15 Александр Лебеденко, 10 Артур Карноза (8 Александр Лучик, 67), 99 Константин Ярошенко, 22 Богдан Шмигельский (96 Ярослав Сидоренко, 59), 13 Николай Агапов, 7 Сергей Загинайлов
Запасные: 88 Ярослав Важинский, 37 Кирилл Зайков, 17 Ян Осадчий, 18 Максим Бойко, 29 Артур Петленко, 77 Даниил Кобцов, 21 Артем Шпиренок
Главный тренер - Юрий Ярошенко
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