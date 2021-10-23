Полесье - Кривбасс 1:2. Кривой Рог побеждает в логове "волков"

Трудно было надеяться на победу "Полесья" в этой игре, даже если ты - болельщик этой команды. Подопечные Юрия Калитвинцева пропустили 4 поединка из-за вспышки коронавируса, это заболевание перенесло много футболистов и работников клуба. Команда не играла и не тренировалась месяц. С другой стороны "Кривбасс" постепенно приобретает черты команды Бабича. Команда также имеет существенные кадровые потери, но ее преимущество - игроки в хорошей форме.

Так и гол случился: навес Щедрого с углового, центрбэк выбивал мяч в падении головой, на пути оказался игрок "Кривбасса" Дмитрий Семенов. Уже рикошетом от него круглый залетел в ворота (это было видно только на повторе), где стоял кипер Заури Махарадзе. В отчаянном прыжке он выбил мяч, а там на добивании с расстояния полметра сыграл Алексей Хобленко. На него сперва записали взятие ворот. А потом правда восторжествовала, в том числе и благодаря вашим комментариям, гол по праву отдали Семенову - 0:1.

После этого гола против Хобленко несколько раз жестко сыграли соперники, однажды Сергей Швец, в другой раз после столкновения с Русланом Бабенко у нападающего и вообще было рассечение - кровь на лице.

В середине тайма "Кривбасс" мог забивать второй гол после наигранного углового. Игрок правого фланга Вячеслав Рябов простреливал, но после рикошета от Андрея Гитченко мяч попал в штангу.

К концу первой 45-минутки игра совсем успокоилась, а вот во втором тайме после перерыва "Полесье" атаковали и должно было забивать. Денис Янаков отозвался ударом головой - "Кривбасс" спас Богдан Сарнавский, он отбил мяч перед собой. Вот только на добивании не хватило игрока "желто-зеленых".

Здесь же в атаке-ответе "Кривбасс" забил во второй раз. Руслан Бабенко ошибся в центре поля, в отборе сыграл Клим Приходько (только перед тем заменил Хобленко). Он начал атаку и забил после возвращения от Романа Дебелко - 0:2.

Все, на что хватило "Полесье" - это гол престижа. После высокой подачи с левого фланга Артем Козак нанес удар в ближний угол, мяч еще и срикошетил от защитника Семенова, кипер Кривого Рога Сарнавский задел круглого, но не вытащил из-под штанги - 1: 2.

Заключение: "Кривбасс" набирает ход, Алексей Хобленко, который не забивал уже 5 матчей, возвращается на 2 место в гонке бомбардиров. А "Полесье" с поражения возвращается в чемпионат.

Первая лига, 15 тур

23.10.2021, 15:30

город Житомир, стадион "Полесье"

Арбитр в поле - Евгений Арановский (Киев)

Полесье (Житомир) - Кривбасс (Кривой Рог) 1:2

Голы: Артем Козак (90+2) - Дмитрий Семенов (10), Клим Приходько (69)

Предупреждение: Богдан Оринчак (4) - Алексей Хобленко (8), Роман Дебелко (64)

Полесье: 1 Заури Махарадзе, 78 Илья Чередниченко, 3 Сергей Швец, 4 Андрей Гитченко, 11 Владислав Шаповал, 6 Руслан Бабенко, 59 Артем Козак, 7 Игорь Чайковский (36 Артем Терехов, 83), 22 Василий Грицук, 77 Денис Янаков, 10 Богдан Оринчак (9 Евгений Морозко, 56)

Запасные: 23 Анатолий Тимофеев, 12 Бадри Акубардия, 99 Максим Андрущенко, 16 Александр Глагола, 26 Юрий Коломоец, 15 Андрей Власюк

Главный тренер - Юрий Калитвинцев

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 2 Вячеслав Рябов (Александр Пятов, 77), 3 Владимир Заименко, 8 Игорь Яровой (6 Клим Приходько), 9 Алексей Хобленко (13 Иван Зотько, 66), 11 Никита Татарков, 22 Андрей Мостовой, 27 Роман Дебелко (91 Дмитрий Полонский, 88), 39 Денис Васин (Кристиан Илич, 85), 45 Артем Щедрый, 50 Дмитрий Семенов

Запасные: 41 Роман Льопка, 17 Назар Малиновский, 18 Александр Хорват, 20 Дмитрий Фатеев, 24 Зураб Гигашвили

Главный тренер - Александр Бабич