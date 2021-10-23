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Полесье - Кривбасс 1:2. "Волки" возвращаются в игру, а Хобленко - к бомбардирской гонке
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 15 тур
23.10.2021, 15:30
город Житомир, стадион "Полесье"
Арбитр в поле - Евгений Арановский (Киев)
Полесье (Житомир) - Кривбасс (Кривой Рог) 1:2
Голы: Артем Козак (90+2) - Алексей Хобленко (10), Клим Приходько (69)
Предупреждение: Богдан Оринчак (4) - Алексей Хобленко (8), Роман Дебелко (64)
Полесье: 1 Заури Махарадзе, 78 Илья Чередниченко, 3 Сергей Швец, 4 Андрей Гитченко, 11 Владислав Шаповал, 6 Руслан Бабенко, 59 Артем Козак, 7 Игорь Чайковский (36 Артем Терехов, 83), 22 Василий Грицук, 77 Денис Янаков, 10 Богдан Оринчак (9 Евгений Морозко, 56)
Запасные: 23 Анатолий Тимофеев, 12 Бадри Акубардия, 99 Максим Андрущенко, 16 Александр Глагола, 26 Юрий Коломоец, 15 Андрей Власюк
Главный тренер - Юрий Калитвинцев
Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 2 Вячеслав Рябов (Александр Пятов, 77), 3 Владимир Заименко, 8 Игорь Яровой (6 Клим Приходько), 9 Алексей Хобленко (13 Иван Зотько, 66), 11 Никита Татарков, 22 Андрей Мостовой, 27 Роман Дебелко (91 Дмитрий Полонский, 88), 39 Денис Васин (Кристиан Илич, 85), 45 Артем Щедрый, 50 Дмитрий Семенов
Запасные: 41 Роман Льопка, 17 Назар Малиновский, 18 Александр Хорват, 20 Дмитрий Фатеев, 24 Зураб Гигашвили
Главный тренер - Александр Бабич
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