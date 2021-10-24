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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Этим туром завершается первый круг. Три воскресные поединки Первой лиги

Первая лига
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Этим туром завершается первый круг. Три воскресные поединки Первой лиги

ФК Поділля

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Это 15-й тур. А поскольку всего в чемпионате 16 команд, то он завершает первый круг - команды попробовали "на вкус" каждого из соперников (хотя есть еще и 6 перенесенных матчей, которые тоже надо доиграть). Со следующего тура будет второй круг и остается 5 туров до зимнего перерыва в соревнованиях.

За прошедшие два дня состоялось три матча 15 тура, сегодня будет еще три. И завтра тур завершится еще двумя.

Накануне отошел к вечности известный украинский футбольный эксперт, титулованный футболист в прошлом, тренер Сергей Морозов. Поэтому матчи 15 тру могут начинаться с минуты молчания.

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Что касается телевизионных трансляций, то всех их обеспечивает официальный вещатель в этом сезоне ТК "Футбол". Сегодня первые два матча покажут на YouTube-канале "Первая лига", последний - на "Футбол 3". Не забывайте и о том, что в случае соблюдение всех правил личной безопасности во время карантина лучше всего смотреть футбол именно на стадионе.

А теперь непосредственно к матчам:

13:15 Краматорск - Нива (Тернополь)

12-я команда принимает 7-ю, встреча востока с западом Украины. Тернополянам ради этого поединка пришлось проехать поперек почти всю страну. "Краматорск" остается единственной бескомпромиссной командой в Первой лиге, ни разу не играли вничью. Команда выбилась из ритма из-за карантина в клубе, связанный с коронавирусом. В последнем поединке подопечные Алексея Городова обыграли "Оболонь" и вообще со 100-процентным результатом двух матчей в запасе могут обойти "Ниву" в турнирной таблице.

Тернополяне с Андреем Купцовым, похоже, нашли свою игру. В дебютном его матче была ничья, дальше - победа над "ВПК-Агро". Это будет всего третий матч под руководством нового наставника.

В истории этих команд с 2013 года было 6 матчей, из них в 4 побеждала команда Донецкой области и в 2 - тернопольские "туры". Разница мячей - 7:3.

15:30 Ужгород - Олимпик (Донецк)

Аутсайдер Первой лиги принимает 6-ю команду. А вообще это встреча команды, которая вышла из Второй лиги в Первую и той, которая вылетела из Премьер-лиги. "Ужгород", хотя и последний в таблице, накануне шокировал футбольную Украину победой над "Альянсом". Еще и выездной. У дончан же была напряженная неделя, сыграли перенесенный поединок с "ВПК-Агро" и вырвали победу благодаря голу сына наставника.

У дончан есть серьезная потеря - из-за дисквалификации не поможет нападающий основного состава Максим Прядун.

18:45 Металлист (Харьков) - Подолье (Хмельницкий)

Лидер принимает 9-ю команду. Обе новички Первой лиги и подошли к поединку в Харькове не в слишком хорошем настроении. "Металлист" потерпел первое в сезоне поражение в прошлом туре, а у "Подолья" и вообще целая серия из 5 матчей без побед. Все эти 5 матчей команда Виталия Костышина проводит без забитых голов.

Эти команды встречались между собой летом как победители групп А и Б Второй лиги, тогда победу со счетом 1:0 праздновали "желто-синие".

У "Подолья" есть кадровая потеря - в этой игре не поможет Александр Цыбульник, опорный полузащитник отбывает дисквалификацию.

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) ФК Краматорск Подолье (Хмельницкий) ФК Ужгород Нива (Тернополь) Металлист (Харьков)
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