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Металлист интересуется молодым бразильским талантом
Пополнение для Александра Кучера?
Getty Images
Харьковский "Металлист" интересуется полузащитником бразильского ФК "Спорт Ресифи" Густаво.
Команда Ярославского хочет предложить за 19-летнего игрока 2,1 млн долларов. Бразильцы в свою очередь считают эту сумму недостаточной. Клуб рассчитывает удержать игрока хотя бы до конца сезона.
Густаво может сыграть центрального или атакующего полузащитника. В этом сезоне чемпионата Бразилии он провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Источник:NE45
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 13:42
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