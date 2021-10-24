Металлист интересуется молодым бразильским талантом

Харьковский "Металлист" интересуется полузащитником бразильского ФК "Спорт Ресифи" Густаво.

Команда Ярославского хочет предложить за 19-летнего игрока 2,1 млн долларов. Бразильцы в свою очередь считают эту сумму недостаточной. Клуб рассчитывает удержать игрока хотя бы до конца сезона.

Густаво может сыграть центрального или атакующего полузащитника. В этом сезоне чемпионата Бразилии он провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.