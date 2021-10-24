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Металлист интересуется молодым бразильским талантом

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Пополнение для Александра Кучера?

Металлист интересуется молодым бразильским талантом

Getty Images

Новина українською

Харьковский "Металлист" интересуется полузащитником бразильского ФК "Спорт Ресифи" Густаво.

Команда Ярославского хочет предложить за 19-летнего игрока 2,1 млн долларов. Бразильцы в свою очередь считают эту сумму недостаточной. Клуб рассчитывает удержать игрока хотя бы до конца сезона.

Густаво может сыграть центрального или атакующего полузащитника. В этом сезоне чемпионата Бразилии он провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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В статье: Спорт (Ресифи) Металлист (Харьков)
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Источник:
NE45

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 13:42
Красников вернулся к работе, в которой он профи.
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