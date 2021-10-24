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Кобин отказал клубу Первой лиги, который приглашал его стать главным тренером

Первая лига
(1 голосов)

Решил взять паузу

Кобин отказал клубу Первой лиги, который приглашал его стать главным тренером

Фото: ФК Минай

Новина українською

Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о предложении работы от тернопольской "Нивы":

"Сейчас нахожусь в статусе поиска работы или в творческом отпуске. Я уверен в своих силах, в знаниях, которые я получил, в опыте, который у меня был в “Минае”, так что будем общаться, рассматривать предложения, если они будут поступать.

Предложение от тернопольской «Нивы» поступило сразу после увольнения из “Миная”. Требовалось определенное время, чтобы переварить информацию, которая сразу поступила, и те условия, которые были в футбольном клубе "Нива". Я был очень доволен тем, что на меня вышли, мне предложили работу. Но взвесив все за и против, принял решение пока взять небольшую паузу", - сказал Кобин.

Напомним, что специалист работал на посту главного тренера исключительно в "Минае". В целом он провел в закарпатском клубе более двух лет.

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В статье: Василий Кобин Нива (Тернополь) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
24.10.2021 в 14:59
Дык понятно, команда два раза снималась с чемпионата и в любой момент может это повторить.Нахрен оно надо.
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