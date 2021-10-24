Кобин отказал клубу Первой лиги, который приглашал его стать главным тренером

Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о предложении работы от тернопольской "Нивы":

"Сейчас нахожусь в статусе поиска работы или в творческом отпуске. Я уверен в своих силах, в знаниях, которые я получил, в опыте, который у меня был в “Минае”, так что будем общаться, рассматривать предложения, если они будут поступать.

Предложение от тернопольской «Нивы» поступило сразу после увольнения из “Миная”. Требовалось определенное время, чтобы переварить информацию, которая сразу поступила, и те условия, которые были в футбольном клубе "Нива". Я был очень доволен тем, что на меня вышли, мне предложили работу. Но взвесив все за и против, принял решение пока взять небольшую паузу", - сказал Кобин.