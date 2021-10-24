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Краматорск - Нива 2:0. Те, кто включали музыку на стадионе, точно что-то знали
Пенальти Витенчук не забил, а голевая музыка заиграла
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 15 тур
24.10.2021, 13:15
Город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Сергей Задиран (Киевская область)
Краматорск - Нива (Тернополь) 2:0
Голы: Руслан Зубков (47), Марат Даудов (83)
Нереализованный пенальти: Вадим Витенчук (12)
Предупреждения: Павел Шушко (49) - Сергей Кисленко (66), Андрей Зинь (84)
Краматорск: 33 Артем Поспелов, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим (98 Геловани Алексей, 66), 7 Даудов Марат (10 Трояновский Евгений, 90+3), 8 Зубков Руслан, 4 Агапов Максим, 20 Сеницкий Юрий (14 Пидручный Денис, 88), 22 Мягков Павел, 30 Дорошенко Арсентий (45 Ндукве Денис, 46), 38 Шушко Павел, 88 Коробка Владимир (17 Гуничев Егор, 61).
Запасные: 12 Якубенко Никита, 5 Прокопчук Кирилл, 19 Куканов Никита, 43 Сухаров Александр, 44 Медведев Александр, 91 Блажко Валерий, 99 Грачев Владимир.
Главный тренер - Алексей Городов
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 2 Скакун Андрей, 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь (24 Козак Богдан, 74), 11 Гатала Игорь (23 Бычек Константин, 63), 8 Дедух Руслан (10 Ризнык Андрей, 86), 50 Дворовенко Владислав, 9 Кисленко Сергей.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 33 Демчук Максим, 99 Малащук Андрей, 18 Кобеля Александр, 17 Волохатый Роман, 88 Процив Максим
Главный тренер - Андрей Купцов
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