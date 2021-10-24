Ужгород - Олимпик 1:3. Шокирующие угловые подопечных Сергея Литовченко

"Олимпик" не первый поединок дожимает соперника в конце матча. Недосмотрели этот фактор соперники в предыдущих играх, вот и поплатились здесь.

Начался поединок с сразу двух 11-метровых. Сначала в ворота хозяев за игру рукой со стороны капитана - центрального защитника Олега Допилки - его реализовал другой капитан-центрбэк, уже "Олимпика", Иван Билый. Когда пробивал, еще и получил повреждение, был тут же заменен. Но 0:1.

За считанные минуты уже опорный полузащитник дончан Артем Цурупин сфолил на Пыняшко. Единственный вопрос - произошло ли это в штрафной или за ее пределами. Остается довериться арбитру Назарову, а он указал на белую "точку" штрафной. Стандартное положение реализовал Ряшко - 1:1.

После того наступило длительное затишье обеих команд. Было много борьбы, полумоменты, но без голов. И, как ни странно, подачи были главным оружием "Ужгорода", однако забить из них удалось именно "олимпийцам". Вадим Семчук выполнил подачу на дальнюю штангу и в то время, когда другие игроки "Олимпика" собрали на себя защитников хозяев на ближней, там был центрбэк Вадим Новиков, он забил пушечным ударом головой под штангу - 1:2!

Опять угловой, опять подача Вадима Семчука, на этот раз в центр на линию вратарской. А там Роман Яловенко выигрывает "воздух" - 1:3.

Итог матча: после предыдущей победы над "ВПК-Агро" донецкий "Олимпик" начинает серию уже со 2 побед, а "Ужгород" напоминают, что он хотя и несомненно гроза авторитетов, но еще не дорос до уровня середняка.

Первая лига, 15 тур

24.10.2021, 15:30

Город Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Евгений Назаров (Харьков)

Ужгород - Олимпик (Донецк) 1:3

Голы: Виктор Ряшко (19 - пенальти) - Иван Билый (13 - пенальти), Вадим Новиков (79), Роман Яловенко (81)

Предупреждения: Александр Савошко (11), Олег Допилка (13) - Илья Ходуля (31), Иван Трубочкин (54), Вадим Семчук (75)

Ужгород: 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав (13 Федак Стефан, 52), 4 Аксенов Александр (8 Дуран Владимир, 83), 6 Выскребенцев Андрей, 7 Ряшко Виктор (19 Ференцик Вадим, 75), 20 Пыняшко Василий (11 Мердеев Вадим, 73), 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор (77 Машталир Сергей, 63).

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 10 Тищук Павел, 12 Славик Юрий, 18 Ефименко Дмитрий.

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий

Олимпик: 1 Шеремета Тимофей, 6 Цурупин Артем, 11 Билый Иван (4 Ходуля Илья, 20), 97 Карвацкий Андрей (5 Глущук Юрий, 46), 23 Новиков Вадим, 2 Трубочкин Иван, 24 Дмитренко Владимир, 15 Ходаковский Никита (19 Семчук Вадим, 46), 9 Кириенко Игорь (77 Литовченко Максим, 84), 8 Яловенко Роман, 91 Колбаса Артем (7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 62).

Запасные: 31 Прокопенко Вадим, 3 Шевченко Александр, 14 Мудрик Владислав, 98 Калайтан Антон.

Главный тренер - Сергей Литовченко