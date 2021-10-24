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Металлист - Подолье 3:0. Штанга имени Балули отдает голевую передачу, необязательное удаление

Первая лига
Обновлено
(6 голосов)

После того "желто-синие" просто дожали

Металлист - Подолье 3:0. Штанга имени Балули отдает голевую передачу, необязательное удаление

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист" далеко выше других команд в турнирной таблице и подопечные Александра Кучера мыслями уже в УПЛ. Это продемонстрировало первое за 14 туров поражение - в прошлом туре от волочиского "Агробизнеса" (1:2).

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После нее "желто-синие" заставляли себя ментально вернуться в Первую лигу и найти мотивацию. Как это получилось, стало видно из матча с "Подольем". Команда Виталия Костышина выстроила оборонительный редут из 5 защитников, притом "опорники" также опускались до последней линии.

Несмотря на это харьковчане после нескольких попыток организовали взятие ворот. Балули хорошо устроил забегание по левому флангу и пробил в дальний угол ворот "Подолья". Мяч сильно ударился о штангу, отлетел в поле, где на добивании сыграл Риаскос - 1:0.

"Подолье" будто и пыталось создать что-то, но "0" по ударам хотя бы в сторону ворот "Металлиста" за весь первый тайм свидетельствуют о ...страхе хмельнитчан к раскрытию в тылу свободных зон.

Металлист - Подолье 3:0. Штанга имени Балули отдает голевую передачу, необязательное удаление - изображение 1

Удаление в конце первого тайма Олега Веремеенко было достаточно логичным, у него был "горчичник" и несмотря на то (может со страха?) бросился в подкате в ноги Риаскосу. Основания для второй картки у арбитра Иванова были, однако Олег не поднимал ноги вверх. Это удаление привело к тому, что колумбиец "Металлиста" во втором тайме не раз симулировал, когда проигрывал борьбу. И арбитр почем-то сперва "велся" на трюки легионера.

Однажды Риаскос упал, а арбитр "посмел" не свистнуть - прошла разительная атака "Подолья", Островскому помешал забить только рикошет от своего же капитана Прихна.

"Металлист" таки дожал соперника в конце встречи. Сначала капитан Виталий Федорив после подачи углового, скидки партнера и рикошета от соперника с метра на дальней штанге забил гол (он забивал со схожей ситуации и в первом тайме, но там было положение вне игры) - 2:0.

Украшением поединка стало красивое исполнение штрафного удара от Эдуарда Сарапия - 3:0.

"Подолье" терпит второе поражение подряд и демонстрирует наличие проблем с атакой, а "Металлист" после сенсационного поражения от команды из Хмельницкой области берет реванш у команды из обласного центра того же региона.

Металлист - Подолье 3:0. Штанга имени Балули отдает голевую передачу, необязательное удаление - изображение 2

Первая лига, 15 тур

24.10.2021, 18:45

город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Мариуполь)

Металлист (Харьков) - Подолье (Хмельницкий) 3:0

Голы: Брайан Риаскос (18), Виталий Федорив (80), Эдуард Сарапий (89)

Удаление: Олег Веремеенко (45)

Предупреждения: Денис Островский (14), Олег Веремеенко (33), Олег Веремеенко (45), Станислав Мораренко (83)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 27 Александр Шопин, 20 Сергей Горбунов (99 Артем Билый, 88), 24 Виталий Федорив, 31 Богдан Порох, 94 Риаскос Валенсия Хосе Брайан (30 Кадим Харрис, 60), 34 Владимир Танчик, 10 Балули Седдик Фарес (5 Эдуард Сарапий, 76), 17 Егор Демченко (14 Антон Поступаленко, 64), 6 Андрей Ралюченко, 11 Матеус Пейшото (86 Руслан Фомин, 81)

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 88 Евгений Рязанцев, 44 Евгений Банада

Главный тренер - Александр Кучер

Подолье: 23 Алексей Кучеренко, 7 Ян Морговский, 33 Олег Веремиенко, 32 Александр Пернацкий, 22 Евгений Корохов, 44 Эдуард Матвеенко, 2 Дмитрий Прихна (21 Артур Ващишин, 68), 19 Денис Островский (70 Станислав Мораренко, 76), 49 Виталий Каверин (29 Дмитрий Жикол, 85), 17 Владимир Савошко (21 Артем Панасенков, 86), 11 Станислав Коваль (18 Игорь Карпенко, 46)

Запасные: 35 Богдан Шухман, 10 Владислав Прилепа, 9 Даниил Волынец.

Главный тренер - Виталий Костышин

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В статье: Первая лига Подолье (Хмельницкий) Виталий Федорив Эдуард Сарапий Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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Комментарии (8)
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ruobosru (воркута)
24.10.2021 в 21:47
быстрее бы в УПЛ
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0
0
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Цап-царап (Харків)
24.10.2021 в 21:26
Тарас = Штанга.
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0
0
avatar
satellite (Харьков)
24.10.2021 в 21:14
Металлист конечно был сильнее чем Подолье,но в некоторых моментах с арбитром полностью не согласен!!!
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+2
0
andrei.vinn (харьков)
24.10.2021 в 21:14
Победителей не судят,но...... Как можно так играть в большинстве?Очень вялая игра.
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+2
0
хмельничанин (Хмельницкий)
24.10.2021 в 21:06
Неужели Металлист думает, что постоянно будет такое "карманное" судейство. Они бы и так выиграли у Подолье, всё-таки подбор игроков у них лучше. Но вот эта вторая жёлтая карточка, высосанная из пальца, которая оставила подолян в меньшинстве на целый второй тайм не красит футбол.
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+2
-4
Buran60 (Харьков)
24.10.2021 в 21:30
Прямыми ногами в ноги это что не жолтая?
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+5
0
vwv (Харьков)
24.10.2021 в 21:35
первую желтую упустил, но вторая железная. прыжок двумя ногами-это желтая
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+4
-1
poni74 (Харьков)
24.10.2021 в 20:56
Дежурная победа
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+5
0


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