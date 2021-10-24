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Мощный гол со штрафного от Сарапия. Металлист - Подолье 3:0. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Мощный гол со штрафного от Сарапия. Металлист - Подолье 3:0. Обзор матча, видео голов

Зняток із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Лидер Первой лиги харьковский "Металлист" после первого в сезоне поражения (1:2 от волочиского "Агробизнеса") в 15 туре одержал уверенную победу над хмельницким "Подольем" 3:0.

Команда Александра Кучера держит 7-очковый отрыв от "Кривбасса", который идет на втором месте.

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Первая лига, 15 тур

24.10.2021, 18:45

город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Мариуполь)

Металлист (Харьков) - Подолье (Хмельницкий) 3:0

Голы: Брайан Риаскос (18), Виталий Федорив (80), Эдуард Сарапо (89)

Удаление: Олег Веремиенко (45 - "Подолье")

Видеообзор

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В статье: Александр Кучер Первая лига Подолье (Хмельницкий) Эдуард Сарапий Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.10.2021 в 00:00
Незабаром з гравців, вилучених в матчах проти харківського "Металіста", можна буде складати символічну збірну.
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