Мощный гол со штрафного от Сарапия. Металлист - Подолье 3:0. Обзор матча, видео голов

Лидер Первой лиги харьковский "Металлист" после первого в сезоне поражения (1:2 от волочиского "Агробизнеса") в 15 туре одержал уверенную победу над хмельницким "Подольем" 3:0.

Команда Александра Кучера держит 7-очковый отрыв от "Кривбасса", который идет на втором месте.

Первая лига, 15 тур

24.10.2021, 18:45

город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Юрий Иванов (Мариуполь)

Металлист (Харьков) - Подолье (Хмельницкий) 3:0

Голы: Брайан Риаскос (18), Виталий Федорив (80), Эдуард Сарапо (89)

Удаление: Олег Веремиенко (45 - "Подолье")

Видеообзор