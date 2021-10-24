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Мощный гол со штрафного от Сарапия. Металлист - Подолье 3:0. Обзор матча, видео голов
Зняток із трансляції ТК Футбол
Лидер Первой лиги харьковский "Металлист" после первого в сезоне поражения (1:2 от волочиского "Агробизнеса") в 15 туре одержал уверенную победу над хмельницким "Подольем" 3:0.
Команда Александра Кучера держит 7-очковый отрыв от "Кривбасса", который идет на втором месте.
Первая лига, 15 тур
24.10.2021, 18:45
город Харьков, стадион "Металлист"
Арбитр в поле - Юрий Иванов (Мариуполь)
Металлист (Харьков) - Подолье (Хмельницкий) 3:0
Голы: Брайан Риаскос (18), Виталий Федорив (80), Эдуард Сарапо (89)
Удаление: Олег Веремиенко (45 - "Подолье")
Видеообзор
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