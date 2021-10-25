Была ли победа Агробизнеса над Металлистом только случайностью? Первая лига в понедельник

Последние два поединка первого круга Первой лиги 2021/22.

Первый из этих матчей можно увидеть в прямой трансляции на YouTube-канале "Первая лига", второй - и Футбол 3.

С ходом чемпионата команды Первой лиги будто меняются лицами. Вспомните, каким бедным в начале был "Ужгород" - а теперь выигрывает у "Альянса"! В конце концов, какой невероятной была команда Юрия Ярошенко - теперь же поражение за поражением. Спад пережил "Кривбасс", подъем чередовался со спадом у "Подолья". О каждом можно говорить, как и о сегодняшних соперниках.

15:30 ВПК-Агро (Шевченковка) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Предпоследняя команда чемпионата принимает 11-ю. Хозяева днепровского стадиона "Метеор" выглядят как утопленник, который пытается спастись. Здесь у Александра Грицая новички Тарадуда, Яровенко, Лепа и Пашаев ...Но результат в этом сезоне они далеко не всегда приносят. Некоторые еще и хвастаются тем, что зимой готовы пойти в другой клуб. Если откровенно - обидно из-за этого, особенно когда понимаешь, что "ВПК-Агро" является небольшим клубом, который вынужден заново работать во всем: искать своего болельщика, стадион, в конце концов и какие-нибудь заработки на футболе.

"Горняк-Спорт" недалеко убежал. Команда Игоря Жабченко тоже в нижней части турнирной таблицы, но начинает просыпаться по какой летней "спячки" и набирать очки.

В истории команд было два матча в прошлом сезоне, однажды выиграла команда Днепропетровской области, в другой - команда со стадиона "Юность" в Горишних Плавнях. Разница мячей - 4:2 в пользу "красно-черных".

18:30 Оболонь (Киев) - Агробизнес (Волочиск)

Матч дня. Не обращайте внимание на то, что 4-я команда принимает 14-ю. "Оболонь" сейчас переживает спад, в ситуацию даже вмешался президент клуба Александр Слободян. Камеры официального телетранслятора поймали его жесткий разговор с тренерским штабом Валерия Иващенко. На самом деле трудно понять, в чем причина такой ситуации - или внутри команды, или отсутствие скамейки запасных, возможно зарплату не дали? Есть разные варианты. Как-то синхронно несчастье постигло обоих "преследователей лидеров" "Альянс" и "Оболонь". Матч за матчем они теряют очки там, где, казалось бы, должны брать.

"Агробизнес" наоборот постепенно вылезает из ямы, а точнее с предпоследнего места в турнирной таблице. Руководство клуба выразило доверие главному тренеру Александру Чижевского и команда отблагодарила результатом матча с "Металлистом". Одно дело настраиваться на безоговорочного лидера, другое - на "Оболонь" да еще и на выезде. Найдет ли нужную мотивацию тренер Чижевский - увидим сегодня.

Команда из Волочиска является одной из любимых для "пивоваров". В истории этих команд с 2018-го было 6 встреч и в четырех из них побеждала "Оболонь", лишь в двух - "Агробизнес". По забитым мячам преимущество не так ощутимо - 6:5.

Есть серьезные кадровые потери у Александра Чижевского. Во-первых, сразу две дисквалификационные - не сыграют Руслан Черненко и Артур Думанюк. Первый является лидером атак, а второй - универсал полузащиты. А также в лазарете уже давно находится полузащитник Николай Когут.