Ярославский: Футболисты требуют сотни тысяч долларов долга при официальной зарплате в 5 тысяч гривен

Президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплатам бывшим футболистам харьковского клуба.

"Я же не похож на человека, который так взял, что-то подумал и начал бездумно чем-то заниматься. Да и люди пишут, что Ярославский просто так занялся этим проектом. Естественно, я долго консультировался с юристами, ведь это больше юридический вопрос. У нас работают мощнейшие группы юристов по этим вопросам, не одна группа. Поверьте, у нас есть чем удивить тех, кто попытается у клуба отсудить долги, которые мы не создавали. Говорят: "Да, вы их не создавали, но долги есть". Вопрос в том, насколько эти долги реальны. Никто же не хочет разбираться, реальны ли эти долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что эти долги не совсем реальны.

У нас есть целый набор инструментов, абсолютно законных юридически. Футболисты пытаются требовать сотни тысяч долларов (и это только пока), при этом зарплата у них официальная 5 000 гривен. Нет вопросов? Откуда такие суммы? А у налоговой не может быть вопроса к футболисту: как ты, получая официальную зарплату 5 000, требуешь 500 000 долларов? Помните, как в том фильме: "Сеня, откуда у тебя пистолет и деньги?" – Оттуда". Налоговой же так не скажешь. Какую ты зарплату получал, дорогой? А налоги ты заплатил? Это только один из маленьких эпизодов, а таких эпизодов мы набрали тьму.