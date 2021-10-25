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Ярославский: Футболисты требуют сотни тысяч долларов долга при официальной зарплате в 5 тысяч гривен
Функционер - о долгах харьковского клуба перед бывшими футболистами
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплатам бывшим футболистам харьковского клуба.
"Я же не похож на человека, который так взял, что-то подумал и начал бездумно чем-то заниматься. Да и люди пишут, что Ярославский просто так занялся этим проектом. Естественно, я долго консультировался с юристами, ведь это больше юридический вопрос. У нас работают мощнейшие группы юристов по этим вопросам, не одна группа. Поверьте, у нас есть чем удивить тех, кто попытается у клуба отсудить долги, которые мы не создавали. Говорят: "Да, вы их не создавали, но долги есть". Вопрос в том, насколько эти долги реальны. Никто же не хочет разбираться, реальны ли эти долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что эти долги не совсем реальны.
У нас есть целый набор инструментов, абсолютно законных юридически. Футболисты пытаются требовать сотни тысяч долларов (и это только пока), при этом зарплата у них официальная 5 000 гривен. Нет вопросов? Откуда такие суммы? А у налоговой не может быть вопроса к футболисту: как ты, получая официальную зарплату 5 000, требуешь 500 000 долларов? Помните, как в том фильме: "Сеня, откуда у тебя пистолет и деньги?" – Оттуда". Налоговой же так не скажешь. Какую ты зарплату получал, дорогой? А налоги ты заплатил? Это только один из маленьких эпизодов, а таких эпизодов мы набрали тьму.
Многие футболисты пришли сюда в стоптанных штиблетах и с дырявыми носками, а ушли миллионерами. Надо же иметь какую-то совесть требовать такие сумы. Тем более у тех, кто им заплатил деньги, которые они получили, и уж точно им ничего не должен. Когда я уходил из клуба, я со всеми честно рассчитался. Подъемные Папа Гуйе составляли 1 миллион долларов, я же мог их и не отдавать. Сказать: "Папа, будь здоров. Клуб я продал. До свидания. Получай со следующего владельца".
Я тоже бы на их месте задумался, надо ли именно с нас пытаться получить то, чего мы никому не должны. Мы будем очень жестко, очень справедливо, очень четко выстроим защиту нашего дорогого "Металлиста". Они будут пытаться создавать проблемы тут, но можно же и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался по этим зарплатам и долгам. Пусть они с Курченко поговорят. У меня с ним никакой коммуникации нет и быть не может", – сказал Ярославский.
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