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Ярославский: Футболисты требуют сотни тысяч долларов долга при официальной зарплате в 5 тысяч гривен

Первая лига
(3 голосов)

Функционер - о долгах харьковского клуба перед бывшими футболистами

Ярославский: Футболисты требуют сотни тысяч долларов долга при официальной зарплате в 5 тысяч гривен

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплатам бывшим футболистам харьковского клуба.

"Я же не похож на человека, который так взял, что-то подумал и начал бездумно чем-то заниматься. Да и люди пишут, что Ярославский просто так занялся этим проектом. Естественно, я долго консультировался с юристами, ведь это больше юридический вопрос. У нас работают мощнейшие группы юристов по этим вопросам, не одна группа. Поверьте, у нас есть чем удивить тех, кто попытается у клуба отсудить долги, которые мы не создавали. Говорят: "Да, вы их не создавали, но долги есть". Вопрос в том, насколько эти долги реальны. Никто же не хочет разбираться, реальны ли эти долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что эти долги не совсем реальны.

У нас есть целый набор инструментов, абсолютно законных юридически. Футболисты пытаются требовать сотни тысяч долларов (и это только пока), при этом зарплата у них официальная 5 000 гривен. Нет вопросов? Откуда такие суммы? А у налоговой не может быть вопроса к футболисту: как ты, получая официальную зарплату 5 000, требуешь 500 000 долларов? Помните, как в том фильме: "Сеня, откуда у тебя пистолет и деньги?" – Оттуда". Налоговой же так не скажешь. Какую ты зарплату получал, дорогой? А налоги ты заплатил? Это только один из маленьких эпизодов, а таких эпизодов мы набрали тьму.

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Многие футболисты пришли сюда в стоптанных штиблетах и с дырявыми носками, а ушли миллионерами. Надо же иметь какую-то совесть требовать такие сумы. Тем более у тех, кто им заплатил деньги, которые они получили, и уж точно им ничего не должен. Когда я уходил из клуба, я со всеми честно рассчитался. Подъемные Папа Гуйе составляли 1 миллион долларов, я же мог их и не отдавать. Сказать: "Папа, будь здоров. Клуб я продал. До свидания. Получай со следующего владельца".

Я тоже бы на их месте задумался, надо ли именно с нас пытаться получить то, чего мы никому не должны. Мы будем очень жестко, очень справедливо, очень четко выстроим защиту нашего дорогого "Металлиста". Они будут пытаться создавать проблемы тут, но можно же и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался по этим зарплатам и долгам. Пусть они с Курченко поговорят. У меня с ним никакой коммуникации нет и быть не может", – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (27)
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oda1979 (Запорожье)
25.10.2021 в 13:16
Мда.. Если перенести ситуацию на ту же Германию, то клуб Металлсит уже бы перестал существовать:))) Выплата черных зарплат, уход от налогов..
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0
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Сумчанин (Сумы)
25.10.2021 в 13:07
В Лозанне разберутся
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
25.10.2021 в 13:15
Не вперше ж))
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0
0
Siniy... (Dnipro)
25.10.2021 в 12:49
ПАТ "ФК "МЕТАЛІСТ". код ЄДРПОУ 24341697, власник Курченко, юридична особа перебуває у стані припинення. ТОВ "ФК" "МЕТАЛІСТ". код ЄДРПОУ 43285931, власник Красніков. юридична особа зареєстрована. Новий Металіст - це інша юридична особа, яка купила у Курченка торговельний знак, марку (бренд - емблема Металіста). Ця нова юридична особа не може відповідати за борги іншої юридичної особи. Що він несе? Невже, щоб це зрозуміти, потрібна "найпотужніша гркпа юристів, не одна група"? Що вони йому там "втирають"?)))
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+1
-1
andy1973 (Рівне)
25.10.2021 в 12:52
Є один нюанс і я думаю що він ще стане предметом розгляду УЕФА. Неозброєним оком в Лозанні побачать, що для того аби не виплачувати борги був створений новий старий клуб. Враховуючи корупційну репутацію України то ніхто навіть не подумає під іншим сосусом дивитись на цей Металіст.
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0
0
Siniy... (Dnipro)
25.10.2021 в 12:54
Так все законно. Нова юридична особа з правом використання бренду. Таким же чином була створена "нова" Фіорентина, якщо не помиляюсь. Тобто, з боку УЕФА не може бути претензій.
0
0
andy1973 (Рівне)
25.10.2021 в 13:09
Прочитав за Фіорентину. її ліквідації передував період санації італійських фінансових регуляторів. Зараз іде підготовка щодо припинення діяльності справжнього Металіста, пайовий фонд якого близько 40 млн.євро. І поки невідомо коли то почнеться і що стоїть зараз за тією сумою.
+1
0
oda1979 (Запорожье)
25.10.2021 в 13:13
При покупке бренда для юридического лица ничего не меняется.
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
25.10.2021 в 12:47
Господи, чого він оце через копійки так жметься. Він клуб продав за кругленьку суму, а отримав назад за 1 грн... Він і так в величезному плюсі, невже так важко віддати гравцям зароблене ними без судів і тд? Тим більше, порівняно з сумою, отриманою при продажі МХ, це копійки! Тим більше, Ярославський постійно строїть із себе чесного бізнесмена! Якщо збанкрутілий актив хтось бере, то бере ЛИШЕ З УСІМА БОРГАМИ!
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+1
-1
andy1973 (Рівне)
25.10.2021 в 12:34
Тоесть Ярославский подтверждает, что в свои времена он выплачивал зарплату в конвертах?
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+2
-1
Daddygo (Харьков)
25.10.2021 в 12:36
То есть ты подтверждаешь свою непроходимую тупость ?
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+2
-4
andy1973 (Рівне)
25.10.2021 в 12:41
Только твою! Видимо в секте свидетелей продажи Металлиста не сильно хотят ворошить прошлое, не так ли?))
+2
-1
Daddygo (Харьков)
25.10.2021 в 12:44
Ярославский говорит о контрактах Курченко, селюк
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+1
-3
andy1973 (Рівне)
25.10.2021 в 12:53
Прежде всего это контракты Металлиста, рагуль Роганевский
+2
-1
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Il Gatto
25.10.2021 в 12:31
Ох, ці спічі про справедливість від наших олігархів, самих чесних і самих справедливих у світі. Всі вони в нормальних країнах вже б давно полірували лавки в судах
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+2
0
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Antolog (Одесса)
25.10.2021 в 13:14
В кожній нормальній країні сидять лише ті хто не поділився... скандали періодично випливають там лише тому, що когось потрібно опустити з небес на землю, щоб іншим був урок і все... Проблема не в олігархах як така, а в системі, яка їм дозволяє бути олігархом... всі вони діють за тими правилами, які тут чи там є, а ось чому одним можна, а іншим ні, це знову питання до системи... Не потрібно бути Дон Кіхотом і боротися з вітряками... Кожен бізнесмен ставить собі за ціль фінансовий ріст, інакше він не бізнесмен, а ось держава - система, повинна створити умови, правила, рівні для всіх і не мішати, а слідкувати за їх дотриманням... хто винуватий в тому, що пять сімей володіє всім в нашій країні, що приносе надвеликий дохід? По вашому - самі ці бізнесмени, а насправді - держава, система, яка чомусь не виконує свої функції... Боротися треба проти бідності, а не проти достатку й тих хто вміє цю різницю робити... Спочатку потрібно витягнути людей з бідності матеріальної, а вже потім духовної...
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0
0
Русланбай (Рівне)
25.10.2021 в 12:31
Аааааааа...... ну тоді все щрозуміло ! Тепер ясно чому він каже що ніяких боргів він віддавати не буде. Олені поперепідписували контракти з баригой януковича. Офіційно отримували в 1000 разів менше, податки не платили, то які претензії ? Якщо це дійсно так як каже ярославській, тоді я повністю його підтримую !
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0
-1
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armik (Киев)
25.10.2021 в 12:27
Фигню городит.Налоги на зарплату платит работодатель а работник получает на руки свои чистые.В любом суде футболисты выступят свидетелями и заявят, что были уверены в этом.Хитрый иудей сам себя перехитрил.
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+1
-1
Caballero (DC)
25.10.2021 в 12:32
Почему иудей?
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0
0
Русланбай (Рівне)
25.10.2021 в 12:35
Я так розумію що податки були заплачені в казну з офіційної частин ЗП. А 95 % ЗП то була в чорну. Тоді роботодавець в виграшній ситуації. Тому що в чорну- це усна домовленість. З якою до суду не підеш.
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0
0
andy1973 (Рівне)
25.10.2021 в 12:35
Якщо буде декілька свідків то можна й до суду.
0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
25.10.2021 в 12:42
Навряд чи футболістам платили зп в конвертах кешем - а виписку з банківської карти суд залюбки прийме...
0
0
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armik (Киев)
25.10.2021 в 12:46
Какой выиграшной?Спроси свою бухгалтершу.Она сначала отправляет налоги - потом заказывает зарплату.Ты не обязан знать, сделала она это или нет.
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.10.2021 в 12:24
С вороватым обхссником только по предоплате можно работать
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0
-1
Daddygo (Харьков)
25.10.2021 в 12:34
Самые честные это курицы с донбасса
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+1
0
avatar
Динамист (Киев)
25.10.2021 в 12:09
Ярославський конечно все правильно говорити,кроме одного.Почему не покажет сколько он заплатил налогов с продажи клуба в своем время.Или денежки прямиком в офшор побежали?
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+3
0
Daddygo (Харьков)
25.10.2021 в 12:35
Ты тупой ? Уверен, что он их получил, все 300 миллионов ?
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0
-1


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