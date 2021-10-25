  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ярославский: Я посмотрю, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярославский: Я посмотрю, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется в УПЛ

Первая лига
(6 голосов)

Функционер ответил на насмешки президента “Динамо”

Ярославский: Я посмотрю, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется в УПЛ

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о противостоянии с клубами Игоря Коломойского и Игоря Суркиса.

– По поводу Коломойского. Вы можете себе представить, что будет, если завтра в Харькове будет играть "Металлист" против "Днепра"? Это будет месяц разговоров до этой встречи и месяц после. У нас всегда это была не игра, а война.

Но война в хорошем смысле этого слова. Люди жаждут таких баталий. Конечно, будет хорошо, если Игорь Валерьевич возьмет и вернет "Днепр" и мы будем встречаться на футбольном поле. Желательно, конечно, чтобы "Металлист" выигрывал.

– Верите, что он вернется?

– Я надеюсь на это. Он – человек харизматичный, понимающий в футболе и честно к нему относящийся. Это всегда было зрелище, которое нужно людям.

– Видели интервью Игоря Суркиса, где он пошутил: "Металл" уже заходит – мы трусимся все"?

– Я посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся.

– У вас с ними всегда очень хорошие матчи были.

– Конечно. В этом и весь футбол. Футбол – это же не только отыграть 90 минут, это еще все до и после футбола, когда идут обсуждения, дрязги и скандалы. Это все – составная футбола, и она бывает чуть ли не самой главной.

Матч пробежал и начались баталии до следующего матча интересных команд: а ты, а я, а там, а здесь, а то. Люди этим живут.

– Эти скандалы стимулируют интерес к чемпионату?

– Конечно. Без скандалов не обойтись. Конфликт заложен в самой игре – выходят две команды, одна из которых должна победить, – сказал Ярославский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
25.10.2021 в 16:41
В вышке судейки не будут так помогать, как в первой лиге. Так что не поспешил ли ярик хвастаться.
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
25.10.2021 в 16:28
Динамо еврея Суркиса, Днепр еврея Коломойского, Металлист еврея Ярославского, Зебасс еврея Зеленского, Заря еврея Геллера и Шахтёр татарина Ахметова... Будет весело в чемпионате Украины
Ответить
+1
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
25.10.2021 в 16:09
Ось тільки питання. У першій лізі Металіст має підтримку суддів, жоден матч не проходить без скандалу. А от в УПЛ може бути по іншому- тут судді майже завжди на боці шахти. У матчі МХ - ДК судді будуть нейтральні. У минулому МХ лише раз випередив ДК, коли тренував Блохін. Але то трешовий сезон був. При тому, що у МХ у ті часи був дуже сильний склад: Тайсон, Марлос, Соса, Девіч. Так що Ярославському не варто вихвалятися.
Ответить
+2
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 16:12
Ты реально думаешь, что судьи помогают только шахте??? Дынаме не помогают???
Ответить
+1
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 16:13
Зато потом оба клуба феерят в ЕК!
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
25.10.2021 в 16:06
Ярик против Сурика. Жид против жида. Это БАТЛ! Скоро! В УПЛ! Не пропустите.
Ответить
+1
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 16:03
Лучший харёк? ДА! Дохлый харёк! Когда эти твари попросят прощения у детей, которые на автобусе возвращались с харькограда в Днепр???
Ответить
0
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
25.10.2021 в 16:07
олексiн сраний хорьок ! В той час ти на горшку сидiв ...
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 16:09
Васемит! Ты вернулся? Шо врачи говорят? На сколько выпустили?
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 16:10
А где твоё второе Я - Простозаквашен???
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 16:01
Нам не нужен металлолом в УПЛ! Харьки - упоротые! На хрен такой гемор?
Ответить
0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
25.10.2021 в 15:57
Ну был Металлист в УПЛ и что? До уровня ЛЕ их Суркисы допускали вот и все шутки.
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
25.10.2021 в 15:53
По прозвищу "Дерзкий"
Ответить
+1
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 15:56
По прозвищу "безмозглый")))
Ответить
0
-1
avatar
genpet (Николаев)
25.10.2021 в 15:53
Напугал здорово. В какие это времена Металлист создавал проблемы Динамо?
Ответить
+2
-4
avatar
uа-football-2021 (Київ)
25.10.2021 в 15:49
Минулий раз тебе Курченком залякали. Тепер Медведчуком залякають, не переживай.
Ответить
+2
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 15:47
А мы посмотрим как все будут ржать если глист так и не зайдёт в УПЛ))))
Ответить
0
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
25.10.2021 в 15:50
А каким таким образом Металл не зайдёт в УПЛ? Это же просто невозможно априори.
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
25.10.2021 в 15:46
Вот Ярик открытым текстом гоям и сказал для чего жидам нужен футбол. И на эту "хаванину" они денег не жалеют. Гои хавают и благодарят, хрюкают и мычат..
Ответить
0
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 15:49
Земло - иди уже гуляй))) За@бал жидомассон)))
Ответить
+2
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
25.10.2021 в 15:44
Не слишком ли много помпезности от глиста #1??? Никто не ждёт ваш металлолом в УПЛ!
Ответить
+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
25.10.2021 в 16:07
Как не ждут? После позора в ЕК в этом сезоне - ждут ещё больше
Ответить
+1
-1
italiano
25.10.2021 в 15:27
В Лозанну жидка в месте с его глистом!!!
Ответить
+1
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
25.10.2021 в 16:11
Какая нах Лозанна? У него сам Ротшильд в корешах. Изе Киевскому пздц.
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
25.10.2021 в 16:46
почему киевскому?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...