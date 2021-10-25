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Ярославский: Я посмотрю, как Суркис будет шутить, когда Металлист вернется в УПЛ
Функционер ответил на насмешки президента “Динамо”
Скриншот: Бомбардир
Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о противостоянии с клубами Игоря Коломойского и Игоря Суркиса.
– По поводу Коломойского. Вы можете себе представить, что будет, если завтра в Харькове будет играть "Металлист" против "Днепра"? Это будет месяц разговоров до этой встречи и месяц после. У нас всегда это была не игра, а война.
Но война в хорошем смысле этого слова. Люди жаждут таких баталий. Конечно, будет хорошо, если Игорь Валерьевич возьмет и вернет "Днепр" и мы будем встречаться на футбольном поле. Желательно, конечно, чтобы "Металлист" выигрывал.
– Верите, что он вернется?
– Я надеюсь на это. Он – человек харизматичный, понимающий в футболе и честно к нему относящийся. Это всегда было зрелище, которое нужно людям.
– Видели интервью Игоря Суркиса, где он пошутил: "Металл" уже заходит – мы трусимся все"?
– Я посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся.
– У вас с ними всегда очень хорошие матчи были.
– Конечно. В этом и весь футбол. Футбол – это же не только отыграть 90 минут, это еще все до и после футбола, когда идут обсуждения, дрязги и скандалы. Это все – составная футбола, и она бывает чуть ли не самой главной.
Матч пробежал и начались баталии до следующего матча интересных команд: а ты, а я, а там, а здесь, а то. Люди этим живут.
– Эти скандалы стимулируют интерес к чемпионату?
– Конечно. Без скандалов не обойтись. Конфликт заложен в самой игре – выходят две команды, одна из которых должна победить, – сказал Ярославский.
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