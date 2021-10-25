  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2. Красно-черные выбираются в середину таблицы, кризис команды Грицая
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2. Красно-черные выбираются в середину таблицы, кризис команды Грицая

Первая лига
(1 голосов)
ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2. Красно-черные выбираются в середину таблицы, кризис команды Грицая

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 15 тур

25.10.2021, 15:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Виталий Маляр (Хмельницкий)

ВПК-Агро (Шевченковка) - Горняк-Спорт (Горишие Плавни) 1:2

Голы: Лука Коберидзе (77) - Артем Мильченко (9), Вадим Яворский (60)

Предупреждения: Дмитрий Лепа (43), Денис Тарадуда (89) - Артем Мильченко (26)

ВПК-Агро: 35 Махновский Константин, 21 Пашаев Павел (32 де Паула Мерседес Висенте, 82), 4 Тарадуда Денис, 27 Сухар Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 19 Косовский Сергей (70 Дудик Артем, 65), 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни, 10 Литвиненко Иван (13 Коберидзе Лука, 64), 8 Будняк Иван, 39 Лепа Дмитрий, 7 Яровенко Александр

Запасные: 71 Бабичин Виктор, 11 Колесник Даниил, 77 Наполов Сергей, 29 Палюх Сергей, 3 Слива Роман, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий

Главный тренер - Александр Грицай

Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 4 Никитюк Роман, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан (19 Сафиханов Эмин, 88), 8 Мильченко Артем, 10 Паламар Руслан, 7 Семка Артем, 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей , 22 Твердохлеб Егор (16 Ямполь Ярослав, 82)

Запасные: 26 Климов Георгий, 9 Романов Сергей, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 6 Кулаковский Артем, 18 Эрнандес Да Сильва Лемос Бруно, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер

Главный тренер - Игорь Жабченко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Грицай Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ВПК-Агро (Шевченковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...