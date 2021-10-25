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ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2. Красно-черные выбираются в середину таблицы, кризис команды Грицая
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Первая лига, 15 тур
25.10.2021, 15:30
Город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Виталий Маляр (Хмельницкий)
ВПК-Агро (Шевченковка) - Горняк-Спорт (Горишие Плавни) 1:2
Голы: Лука Коберидзе (77) - Артем Мильченко (9), Вадим Яворский (60)
Предупреждения: Дмитрий Лепа (43), Денис Тарадуда (89) - Артем Мильченко (26)
ВПК-Агро: 35 Махновский Константин, 21 Пашаев Павел (32 де Паула Мерседес Висенте, 82), 4 Тарадуда Денис, 27 Сухар Тимофей, 5 Шевченко Евгений, 19 Косовский Сергей (70 Дудик Артем, 65), 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни, 10 Литвиненко Иван (13 Коберидзе Лука, 64), 8 Будняк Иван, 39 Лепа Дмитрий, 7 Яровенко Александр
Запасные: 71 Бабичин Виктор, 11 Колесник Даниил, 77 Наполов Сергей, 29 Палюх Сергей, 3 Слива Роман, 28 Хубутия Акака, 25 Шевченко Дмитрий
Главный тренер - Александр Грицай
Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 4 Никитюк Роман, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан (19 Сафиханов Эмин, 88), 8 Мильченко Артем, 10 Паламар Руслан, 7 Семка Артем, 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей , 22 Твердохлеб Егор (16 Ямполь Ярослав, 82)
Запасные: 26 Климов Георгий, 9 Романов Сергей, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 6 Кулаковский Артем, 18 Эрнандес Да Сильва Лемос Бруно, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер
Главный тренер - Игорь Жабченко
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