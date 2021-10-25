Кучер: Кто не будет биться за эмблему Металлиста, за команду — тому здесь не место

Главный тренер " Металлиста " Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над "Подольем" (3:0).

— Понимали, что будет непростая игра, готовили ребят, настраивали на борьбу. Говорили, что все 90, а то и больше минут надо будет прессинговать, накрывать соперника. Знали, что "Подолье" играет короткими и средними передачами, быстро выходит в контратаки. В принципе, все, о чем мы договаривались, команда выполнила. По сравнению с предыдущей игрой на поле были мужики, которые показали характер, всегда бежали, нигде не уступали. Думаю, это заслуженная победа, 3:0 — вообще без шансов. Я не видел на поле команду соперника. Были там какие-то 1–2 полумомента, но не больше.

— Следующий матч у "Металлиста" против "Колоса" в Кубке. Готовы снова дать бой клубу УПЛ?

— Мы будет давать бой любой команде. Только закончилась игра, ребята немного отдохнут, мы встретимся и будем уже обсуждать кубковую встречу.

— Ротация состава — это какой-то ход после поражения от "Агробизнеса" или вы уже смотрите на "Колос"?

— Никакого "Колоса" здесь нет и не было даже близко. Это мое решение, я принял решение играть таким составом. У нас в обойме не 11 человек. Кто хочет, кто заслуживает, кто будет доказывать — тот и будет играть. Кто не будет биться за эмблему, за команду — тому здесь не место.

— То есть Мизюк, Романюк, Танковский, Подлепенец не в лазарете? Это просто ваше решение?

— Да, конечно, это я так решил. Все здоровы, все тренируются.

— Точными ударами отметились Федорив и Сарапий, для которых это первые голы в сезоне, а для Сарапия и вовсе первый за клуб. Поздравили ребят после матча?

— Они, конечно, молодцы, что забили, но у нас нет индивидуальностей, у нас есть команда. Мы хотим побеждать вместе, а не по отдельности.