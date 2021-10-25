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Кучер: Кто не будет биться за эмблему Металлиста, за команду — тому здесь не место
Наставник харьковчан высказался после матча с Подольем
metalist.ua
Главный тренер "
— Понимали, что будет непростая игра, готовили ребят, настраивали на борьбу. Говорили, что все 90, а то и больше минут надо будет прессинговать, накрывать соперника. Знали, что "Подолье" играет короткими и средними передачами, быстро выходит в контратаки. В принципе, все, о чем мы договаривались, команда выполнила. По сравнению с предыдущей игрой на поле были мужики, которые показали характер, всегда бежали, нигде не уступали. Думаю, это заслуженная победа, 3:0 — вообще без шансов. Я не видел на поле команду соперника. Были там какие-то 1–2 полумомента, но не больше.
— Следующий матч у "Металлиста" против "Колоса" в Кубке. Готовы снова дать бой клубу УПЛ?
— Мы будет давать бой любой команде. Только закончилась игра, ребята немного отдохнут, мы встретимся и будем уже обсуждать кубковую встречу.
— Ротация состава — это какой-то ход после поражения от "Агробизнеса" или вы уже смотрите на "Колос"?
— Никакого "Колоса" здесь нет и не было даже близко. Это мое решение, я принял решение играть таким составом. У нас в обойме не 11 человек. Кто хочет, кто заслуживает, кто будет доказывать — тот и будет играть. Кто не будет биться за эмблему, за команду — тому здесь не место.
— То есть Мизюк, Романюк, Танковский, Подлепенец не в лазарете? Это просто ваше решение?
— Да, конечно, это я так решил. Все здоровы, все тренируются.
— Точными ударами отметились Федорив и Сарапий, для которых это первые голы в сезоне, а для Сарапия и вовсе первый за клуб. Поздравили ребят после матча?
— Они, конечно, молодцы, что забили, но у нас нет индивидуальностей, у нас есть команда. Мы хотим побеждать вместе, а не по отдельности.
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