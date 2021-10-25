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Ярославский: Пусть Динамо и Шахтер ждут нас с трепетом и с боязнью

Первая лига
(1 голосов)

Президент Металлиста продолжает накачивать

Ярославский: Пусть Динамо и Шахтер ждут нас с трепетом и с боязнью

metalist.ua

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский после победы над "Подольем" (3:0) обратился к болельщикам харьковской команды.

"В первую очередь, хочу поздравить вас с победой. 3:0 — это достойно! Только Харьков, только победа!

Я вам хочу пожелать одного — чтобы вы всегда радовались победам любимой команды. Потому что нас теперь, как локомотив, ничто не остановит — ни "Динамо", ни "Шахтер"! Как только мы доберемся до Премьер-Лиги, пусть они нас ждут с трепетом и с боязнью.

Я вам точно говорю: мы переплюнем еще тот "Металлист" 2005–2012 годов. "Металлист" будет иметь суперклассную команду, которой болельщики будут гордиться", - сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2021 в 20:07
С такими словами, кубок уже в кармане))
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0
0
Djon (Киев)
25.10.2021 в 20:04
скоро на всіх стадіонах країни буде лунати: "металіст команда гон.... (гумових виробів)"
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0
-1
DK с 6 лет (Киев)
25.10.2021 в 19:59
А что он еще должен был сказать? Ну дай боже, чтоб появилс еще один более-менее сильный клуб, было бы чуть интереснее.
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+2
0
Romb_DK (Київ)
25.10.2021 в 19:51
хвалилася свиня рогами
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+2
-2
Рівнянин (Рівне)
25.10.2021 в 19:43
Мандіть-не мішки ворочать.
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+2
-2
Конфуцій (Львів)
25.10.2021 в 19:42
Одне і теж... А колись мовчки робив великі справи
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+4
-1
MaximSK (Киев)
25.10.2021 в 19:36
Вряд ли с таким составом они смогут в первый сезон конкурировать на равных с Динамо и Шахтером, они наверное сейчас и 30% той мощи не обладает которая была у них в золотые годы.Да и вряд ли Ярославский готов столько вкладывать в клуб как раньше, не те времена.
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+3
0


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