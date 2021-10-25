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Ярославский: Пусть Динамо и Шахтер ждут нас с трепетом и с боязнью
Президент Металлиста продолжает накачивать
metalist.ua
Президент "
"В первую очередь, хочу поздравить вас с победой. 3:0 — это достойно! Только Харьков, только победа!
Я вам хочу пожелать одного — чтобы вы всегда радовались победам любимой команды. Потому что нас теперь, как локомотив, ничто не остановит — ни "Динамо", ни "Шахтер"! Как только мы доберемся до Премьер-Лиги, пусть они нас ждут с трепетом и с боязнью.
Я вам точно говорю: мы переплюнем еще тот "Металлист" 2005–2012 годов. "Металлист" будет иметь суперклассную команду, которой болельщики будут гордиться", - сказал Ярославский.
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