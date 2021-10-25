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Оболонь - Агробизнес 3:1. Сказался жесткий разговор с президентом Слободяном

Первая лига
(1 голосов)

У Чижевского достойной замены для Черненко не нашлось

Оболонь - Агробизнес 3:1. Сказался жесткий разговор с президентом Слободяном

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 15 тур

25.10.2021, 18:30

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

Арбитр в поле - Виталий Романов (Днепр)

Оболонь (Киев) - Агробизнес (Волочиск) 3:1

Голы: Павел Лукьянчук (8), Иван Матяж (75), Алексей Щебетун (90+5) - Иван Когут (76)

Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 6 Мате Юрий, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 11 Матяж Иван, 16 Лукьянчук Павел (55 Лобов Алексей, 90+1), 13 Мединский Игорь (24 Прокопенко Егор, 72 ), 10 Слободян Олег (8 Савченко Алексей, 64), 99 Олейник Дмитрий (17 Суханов Сергей, 78), 18 Черний Константин (21 Щебетун Алексей, 78)

Запасные: 1 Федоровский Назарий, 4 Майданевич Алексей, 9 Батальский Александр, 7 Мурза Артур, 77 Чидомере Алекс, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим

Главный тренер - Валерий Иващенко

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил (45 Захаркив Юрий, 90+1), 20 Гудзинский Даниил, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 18 Когут Иван, 80 Семенюк Сергей (16 Семенец Богдан , 67), 21 Бойчук Игорь, 25 Груша Виталий

Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 22 Нагорный Игорь, 77 Петров Сергей

Главный тренер - Александр Чижевский

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В статье: Первая лига Иван Матяж Оболонь (Киев) Павел Лукьянчук Агробизнес (Волочиск) Иван Когут
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Комментарии (3)
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armik (Киев)
25.10.2021 в 20:56
Рахговоры, разговорами, а команда реально не укомплектована и ловить ей нечего.
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Volder (Ков)
25.10.2021 в 20:44
поздравляю Оболонь с победой
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Djon (Киев)
25.10.2021 в 20:32
Молодці!
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