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Оболонь - Агробизнес 3:1. Сказался жесткий разговор с президентом Слободяном
У Чижевского достойной замены для Черненко не нашлось
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Первая лига, 15 тур
25.10.2021, 18:30
Город Киев, стадион "Оболонь Арена"
Арбитр в поле - Виталий Романов (Днепр)
Оболонь (Киев) - Агробизнес (Волочиск) 3:1
Голы: Павел Лукьянчук (8), Иван Матяж (75), Алексей Щебетун (90+5) - Иван Когут (76)
Оболонь: 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 6 Мате Юрий, 15 Бородай Олег, 3 Безуглый Никита, 11 Матяж Иван, 16 Лукьянчук Павел (55 Лобов Алексей, 90+1), 13 Мединский Игорь (24 Прокопенко Егор, 72 ), 10 Слободян Олег (8 Савченко Алексей, 64), 99 Олейник Дмитрий (17 Суханов Сергей, 78), 18 Черний Константин (21 Щебетун Алексей, 78)
Запасные: 1 Федоровский Назарий, 4 Майданевич Алексей, 9 Батальский Александр, 7 Мурза Артур, 77 Чидомере Алекс, 2 Глошардин Никита, 88 Покотилюк Максим
Главный тренер - Валерий Иващенко
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил (45 Захаркив Юрий, 90+1), 20 Гудзинский Даниил, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 18 Когут Иван, 80 Семенюк Сергей (16 Семенец Богдан , 67), 21 Бойчук Игорь, 25 Груша Виталий
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 22 Нагорный Игорь, 77 Петров Сергей
Главный тренер - Александр Чижевский
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