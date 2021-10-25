Севидов: За время моей работы Металлисте игрокам выплатили полторы зарплаты за год

Экс-тренер Металлиста Александр Севидов прокомментировал заявление Александра Ярославского касаемо возможной выплаты долгов бывшим игрокам харьковского клуба.

— Александр Владимирович, вчера президент Металлиста Александр Ярославский заявил, что у харьковского клуба имеются юридические инструменты для того, чтобы не отдавать долги бывшим игрокам и тренерам команды. Должен ли Металлист деньги вам и вашим помощникам?

— Ну, скажем так, есть нюансы. По поводу ассистентов, я не могу вам отвечать за всех. У каждого, скажем так, есть проблемы. Я прекрасно понимаю Александра Ярославского, но я не могу отвечать за других. По мне там есть нюансы.

— Обращались ли вы в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ по этому поводу?

— Пока еще не обращался. Планирую ли? Не могу вам ответить. Посмотрим, как будут развиваться события и ситуация.

— Считаете ли вы нынешний возрожденный Металлист правообладателем того, который прекратил свое существование в 2016 году?

— Я думаю, что да. Но, опять-таки, я не юрист и мне тяжело ответить утвердительно.

— А можете сказать, насколько длительными были задержки по зарплате у игроков Металлиста в бытность вами главным тренером команды?

— Мне очень сложно на самом деле отвечать, потому что, как вы знаете, есть тайна контракта, но, насколько я знаю, когда я работал в Металлисте (с июня 2015 по апрель 2016 года, — прим.), игрокам выплатили одну или полторы зарплаты. Это за год, скажем так. Одна точно, насколько я помню, по-моему, еще часть каких-то денег дали. Но уже столько лет прошло, что я не готов вам точно ответить.

— А как это комментировал экс-владелец Металлиста Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в РФ?

— (Смеется) "Деньги будут".

— Надеетесь ли вы, что вам вернут деньги?

— Знаете, честно, сейчас у меня голова не болит об этих деньгах. Я с большим уважением отношусь к Металлисту, и я давно знаю и считаю его топ-менеджера в Украине — Евгения Алексеевича Красникова (вице-президент Металлиста, — прим.). У меня особое отношение к Металлисту, городу Харькову, болельщикам харьковским, поэтому, конечно, надо будет перед тем, как что-то делать, сто раз подумать.