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Ярославский: Я люблю Маркевича, но вопрос с его возвращением в Металлист пока не стоит
Пока что никаких изменений не предвидится
Президент "
"Поймите, некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Кучере.
Возвращение в другой роли, роли функционера? Я очень уважаю Мирона Богдановича, я его люблю… Но вопрос пока не стоит. Я не знаю планов Мирона Богдановича. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Давайте так сформулируем", – сказал Ярославский.
Напомним, что Маркевич был главным тренером "Металлиста" с 2005 по 2014 годы.
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