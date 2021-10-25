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Ярославский: Я люблю Маркевича, но вопрос с его возвращением в Металлист пока не стоит

Первая лига
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Пока что никаких изменений не предвидится

Ярославский: Я люблю Маркевича, но вопрос с его возвращением в Металлист пока не стоит

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Президент "Металлиста" Александр Ярославский высказался о возможном возвращении в клуб бывшего главного тренера Мирона Маркевича.

"Поймите, некорректно обсуждать возвращение Маркевича при главном тренере Кучере.

Возвращение в другой роли, роли функционера? Я очень уважаю Мирона Богдановича, я его люблю… Но вопрос пока не стоит. Я не знаю планов Мирона Богдановича. Пока мы этот вопрос не обсуждали. Давайте так сформулируем", – сказал Ярославский.

Напомним, что Маркевич был главным тренером "Металлиста" с 2005 по 2014 годы.

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В статье: Мирон Маркевич Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Бомбардир

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