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Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник
Харьковчане перед возвращением в Премьер-лигу планируют серьезно усилиться
Фото: ФК Металлист
"Металлист" перед возвращением в украинскую Премьер-лигу планируют серьезно усилиться. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.
"Металлист" активно работает на рынке Латинской Америки, идет серьезный просмотр игроков. Это работа на УПЛ уже, будет порядка 7-8 новых футболистов под УПЛ. Но переплачивать за игроков клуб не будет. Время у руководства есть, и весной уже должна быть конкретика.
И могут быть неожиданные фамилии среди украинских игроков", - сказал Цыганык.
Напомним, харьковский "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, в активе клуба 38 очков.
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