Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник

"Металлист" перед возвращением в украинскую Премьер-лигу планируют серьезно усилиться. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"Металлист" активно работает на рынке Латинской Америки, идет серьезный просмотр игроков. Это работа на УПЛ уже, будет порядка 7-8 новых футболистов под УПЛ. Но переплачивать за игроков клуб не будет. Время у руководства есть, и весной уже должна быть конкретика.

И могут быть неожиданные фамилии среди украинских игроков", - сказал Цыганык.