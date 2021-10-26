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Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане перед возвращением в Премьер-лигу планируют серьезно усилиться

Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Металлист" перед возвращением в украинскую Премьер-лигу планируют серьезно усилиться. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"Металлист" активно работает на рынке Латинской Америки, идет серьезный просмотр игроков. Это работа на УПЛ уже, будет порядка 7-8 новых футболистов под УПЛ. Но переплачивать за игроков клуб не будет. Время у руководства есть, и весной уже должна быть конкретика.

И могут быть неожиданные фамилии среди украинских игроков", - сказал Цыганык.

Напомним, харьковский "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, в активе клуба 38 очков.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
26.10.2021 в 11:29
пришле тьотушка із бразілії, де як відомо столько дікіх абізян. ані как пригнут, в металіст звісно
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0
-1
кумикадзе (Київ)
26.10.2021 в 11:24
Инсайд от нытика циганка это частично пересказанное интервью АВЯ
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
26.10.2021 в 11:16
Неожиданные фамилии типа "Татотакэ"?
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0
0
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2.dc (Николаев)
26.10.2021 в 11:03
Похоже, понятие "Источник" в энциклопедии пора Цыганыком дополнить. Вот уже Знайка, где он только всё это берет …)))
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