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Ярославский: Лига чемпионов? Какой солдат не мечтает стать генералом?
Президент "Металлиста" рассказал о задачах клуба
Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о задачах харьковского клуба.
"Цель Лига чемпионов? Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом? Пока мы целимся на Лигу Европы.
Бюджет клуба? Нет цели тратить большие деньги. Цель - стать классной командой, которая будет соревноваться с такими командами, как "Эвертон", "Галатасарай", "Бешикташ", "Байер", "Сампдория". Кто составит конкуренцию. Мы же выходили из группы с первого места. Трижды побеждали "Сампдорию".
Состав должен быть такой, чтобы было не стыдно быть на трибунах", - сказал Ярославский в интервью "Бомбардиру".
Напомним, сейчас харьковский "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, в активе клуба 38 очков.
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