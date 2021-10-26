Ярославский: Лига чемпионов? Какой солдат не мечтает стать генералом?

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о задачах харьковского клуба.

"Цель Лига чемпионов? Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом? Пока мы целимся на Лигу Европы.

Бюджет клуба? Нет цели тратить большие деньги. Цель - стать классной командой, которая будет соревноваться с такими командами, как "Эвертон", "Галатасарай", "Бешикташ", "Байер", "Сампдория". Кто составит конкуренцию. Мы же выходили из группы с первого места. Трижды побеждали "Сампдорию".

Состав должен быть такой, чтобы было не стыдно быть на трибунах", - сказал Ярославский в интервью "Бомбардиру".