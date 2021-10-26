Первая лига
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Металлист обыграли, а перед "пивоварами" не устояли. Оболонь – Агробизнес 3:1. Обзор матча, видео голов
Зняток із трансляції ТК Футбол
Благодаря этой победе киевские "пивоварии" Валерия Иващенко вышли на третье место в Первой лиге. "Агробизнес" Александра Чижевского остался почти внизу турнирной таблицы на третьем с конца 14-м месте.
Первая лига, 15 тур
25.10.2021, 18:30
Город Киев, стадион "Оболонь Арена"
Арбитр в поле – Виталий Романов (Днепр)
Оболонь (Киев) – Агробизнес (Волочиск) 3:1
Голы: Павел Лукьянчук (8), Иван Матяж (75), Алексей Щебетун (90+5) – Иван Когут (76)
Видеообзор
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