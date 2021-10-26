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Металлист обыграли, а перед "пивоварами" не устояли. Оболонь – Агробизнес 3:1. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Металлист обыграли, а перед "пивоварами" не устояли. Оболонь – Агробизнес 3:1. Обзор матча, видео голов

Зняток із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Благодаря этой победе киевские "пивоварии" Валерия Иващенко вышли на третье место в Первой лиге. "Агробизнес" Александра Чижевского остался почти внизу турнирной таблицы на третьем с конца 14-м месте.

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Первая лига, 15 тур

25.10.2021, 18:30

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

Арбитр в поле – Виталий Романов (Днепр)

Оболонь (Киев) – Агробизнес (Волочиск) 3:1

Голы: Павел Лукьянчук (8), Иван Матяж (75), Алексей Щебетун (90+5) – Иван Когут (76)

Видеообзор

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков)
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