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Краматорск в полном составе прошел первый этап вакцинации от COVID-19
Клуб призывает всех вакцинироваться
facebook.com/fcakr55
Сегодня утром состоялся первый этап вакцинации сотрудников клуба, в котором приняли участие футболисты (в полном составе), тренеры, директор и персонал команды
Также клуб призывает всех вакцинироваться с целью уменьшения риска распространения инфекции.
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