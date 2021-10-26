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Краматорск в полном составе прошел первый этап вакцинации от COVID-19

Первая лига
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Клуб призывает всех вакцинироваться

Краматорск в полном составе прошел первый этап вакцинации от COVID-19

facebook.com/fcakr55

Новина українською

ФК "Краматорск" в полном составе проведет вакцинацию от COVID-19.

Сегодня утром состоялся первый этап вакцинации сотрудников клуба, в котором приняли участие футболисты (в полном составе), тренеры, директор и персонал команды

Также клуб призывает всех вакцинироваться с целью уменьшения риска распространения инфекции.

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В статье: ФК Краматорск коронавирус
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