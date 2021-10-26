Ярославский: Мы - вне политики

Президент " Металлиста " Александр Ярославский ответил на вопрос о возможной связи клуба с возможными выборами мэра в Харькове.

– Как вы относитесь, когда говорят, что Ярославский – это выборы, и так дальше?

– Знаете, говорит один еврей другому: "Знаешь, Моня, у меня "что-то не получается с чем-то", а мой сосед говорит, что он – по 5 раз в день". Другой отвечает: "Так говорите и вы. Мало ли что кто говорит". Вы на церемонии открытия академии хоть одного политика видели?

– Ни единого.

– Ни одного политика, ни одного слова об этом – 300 детей, огромное количество родителей, посетителей, харьковчан, еда, открытое небо, свежий воздух. УЕФА говорит, что футбол – вне политики, мы – вне политики, 100%. А то что на матчи приходит кандидат в мэры или исполняющий обязанности мэра (речь об Игоре Терехове – прим.), или депутаты – так что им на футбол не ходить?

Без политики очень легко – когда она примешивается, начинается тяжесть. Пока предыдущие власти не вмешивались в футбол – все было в порядке.