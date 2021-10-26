Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярославский: Мы - вне политики
А харьковский политический бомонд просто ходит смотреть футбол
instagram.com/fcmetalua
Президент "
– Как вы относитесь, когда говорят, что Ярославский – это выборы, и так дальше?
– Знаете, говорит один еврей другому: "Знаешь, Моня, у меня "что-то не получается с чем-то", а мой сосед говорит, что он – по 5 раз в день". Другой отвечает: "Так говорите и вы. Мало ли что кто говорит". Вы на церемонии открытия академии хоть одного политика видели?
– Ни единого.
– Ни одного политика, ни одного слова об этом – 300 детей, огромное количество родителей, посетителей, харьковчан, еда, открытое небо, свежий воздух. УЕФА говорит, что футбол – вне политики, мы – вне политики, 100%. А то что на матчи приходит кандидат в мэры или исполняющий обязанности мэра (речь об Игоре Терехове – прим.), или депутаты – так что им на футбол не ходить?
Без политики очень легко – когда она примешивается, начинается тяжесть. Пока предыдущие власти не вмешивались в футбол – все было в порядке.
Популярное сейчас
- Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"
- Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник
- Федецкий: За победу над Динамо Ахметов заплатил нам 500 тысяч долларов
- Ярославский: Футболисты требуют сотни тысяч долларов долга при официальной зарплате в 5 тысяч гривен
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО