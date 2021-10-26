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Ярославский: Мы - вне политики

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

А харьковский политический бомонд просто ходит смотреть футбол

Ярославский: Мы - вне политики

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский ответил на вопрос о возможной связи клуба с возможными выборами мэра в Харькове.

– Как вы относитесь, когда говорят, что Ярославский – это выборы, и так дальше?

– Знаете, говорит один еврей другому: "Знаешь, Моня, у меня "что-то не получается с чем-то", а мой сосед говорит, что он – по 5 раз в день". Другой отвечает: "Так говорите и вы. Мало ли что кто говорит". Вы на церемонии открытия академии хоть одного политика видели?

– Ни единого.

– Ни одного политика, ни одного слова об этом – 300 детей, огромное количество родителей, посетителей, харьковчан, еда, открытое небо, свежий воздух. УЕФА говорит, что футбол – вне политики, мы – вне политики, 100%. А то что на матчи приходит кандидат в мэры или исполняющий обязанности мэра (речь об Игоре Терехове – прим.), или депутаты – так что им на футбол не ходить?

Без политики очень легко – когда она примешивается, начинается тяжесть. Пока предыдущие власти не вмешивались в футбол – все было в порядке.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (16)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.10.2021 в 19:20
Та невже?...)
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2021 в 18:25
Быстрее бы уже матчи кубка, а то такое ощущение, что новый чемпион идёт, только осталось попасть в вышку, которая все ближе! Хотя лично мне очень хочется конкуренцию в УПЛ)
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.10.2021 в 18:06
Лозунги совка в Харькове никто не отменял.
Ответить
+6
-2
italiano
26.10.2021 в 18:06
писдун глистовский
Ответить
+4
-4
Acsakal (Kharkov)
26.10.2021 в 17:56
Еге-ж... Мій колишній співробітник, коли про когось розповідали "А от він сказав...", завжди відповідав: "Говоріть і ви те же...". Те саме і стосовно Ярославського: нехай і він теж говорить, що поза політикою. Тим більше, що на восьмому році агресії московії бути начебто "поза політикою" - це не краща характеристика для відомої людини. Якщо вона заявляє, що є поза політикою, а не за рідну країну, то швидше за все ця людина просто не хоче викликати проти себе обурення патріотів, відкрито заявивши про свої симпатії до країни-агресора або до прокремлівських політиків.
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+4
-3
prockop4uck (Киев)
26.10.2021 в 17:59
Люблю почитать твои комменты, но здесь что-то вообще выше ворот. Речь же о другом. Совсем.
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+1
-5
avatar
Ардалион (землянин)
26.10.2021 в 18:04
Я вообще его не понимаю. Он наверное родственник Спокойно. Дальний...
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.10.2021 в 18:28
Да ну. Нормально всё написал, я понял каждую букву… Е, г, е, ж, м…….
0
-3
Acsakal (Kharkov)
26.10.2021 в 18:49
Це лише здалеку може здаватися, що "тут зовсім про інше". Беззаперечна підтримка Ярославським Терехова - це далеко не лише "комерційні інвестиції" в майбутнього мера. Ігор Терехов сам себе позиціонує, як нащадка гепи, і вже пропхав через міську раду зворотне перейменування проспекта Григоренка в "маршала жукова". А інший спонсор Терехова - це московський олігарх Фукс, який працює в Україні на замовлення кремля. А останньою гучною справою Ярославського був продаж запоріжської Мотор-Січі китайцям, за якими ховався росіянський ВПК. Добре, що під тиском США цей продаж був хоча би призупинений. Вам іще накидати фактів з приводу "ми поза політикою", чи цього досить?
+4
0
prockop4uck (Киев)
26.10.2021 в 19:17
Если ты пишешь свои комменты основываясь на одни желтые заголовки Игоря - вопросов нет. Ярык здесь ляпнул "клуб вне политики", подал дурной пример в то время как в стране война, вот негодяй. В целях демонстрации патриотической позиции нужно натянуть сову на глобус. Как только проект М стартовал, многие "эксперты" дали прогноз, что он загнется после выборов в мэры. Ярык же сейчас отвечает, что проект М вне политики и никого не рекламирует, не проводит никаких агитаций и поэтому не загнется. У тебя же... Наверное действительно дальний родственник Спокойно. Только тот везде видит заговор судей.
0
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
26.10.2021 в 17:55
Ярик вважає харків'ян за дебілів ...
Ответить
+10
0
avatar
walcom (Киев)
26.10.2021 в 18:04
і не тількі
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+5
-1
avatar
Ардалион (землянин)
26.10.2021 в 17:53
Ярик и уа-футболу приплатил я так понял. Ну ни дня без Ярославского. Зи шпальт нэ злазэ, я-я. (нем.)
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+5
-2
magnum power (БОМЖ)
26.10.2021 в 17:48
просто интересно, кто в субботу погнал учителей из школ на открытие академии))?
Ответить
+6
-2
avatar
walcom (Киев)
26.10.2021 в 18:05
суркис
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+2
-2
avatar
uа-football-2021 (Київ)
26.10.2021 в 17:41
Дарма. Ось Суркіс продав сраку каца_ап і зараз на коні
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+2
-3


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