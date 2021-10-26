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Остап Маркевич: Если мы хотим, чтобы украинский футбол был качественным и интересным нужны соответствующие поля

Первая лига
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Тренер говорит, что в Луцке газон не лучшего качества

Остап Маркевич: Если мы хотим, чтобы украинский футбол был качественным и интересным нужны соответствующие поля

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич высказался о поражении команды в выездном матче с "Вересом" (0:2).

"Не согласен с вами на счет физической формы. Считаю, в этом компоненте мы полностью переиграли соперника. И во втором тайме мы полностью владели инициативой. Единственное исключение по сравнению с первым таймом заключалось в том, что соперник глубже "сел" в оборону. А для того, чтобы "вскрыть" такие оборонительные редуты, необходимо хорошее быстрое поле.

В Луцке же газон был не в лучшем состоянии. На мой взгляд, Премьер-лиге необходимо подтянуть этот момент. Если мы хотим, чтобы украинский футбол был качественным и интересным нужны соответствующие поля. На таком поле как в Луцке тяжело было демонстрировать быстрый комбинационный футбол – мяч постоянно замедлялся.

Но все-таки я не согласен в том, что мы в чем-то уступили "Вересу". Мы уступили только в тех моментах, когда нам забивали голы. В тех эпизодах мы действительно не доработали. Но это касается не физических кондиций, а скорее физической крепости наших молодых ребят. Нужно было доигрывать эпизоды до конца, по-мужски. Непосредственно же физической готовностью, повторюсь, мы были довольны, и до 70-й минуты необходимости проводить замены у нас не было", - сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Верес (Ровно) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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