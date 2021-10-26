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Кандидат в мэры Харькова Терехов: Возвращение Металлиста не связано с моей предвыборной кампанией

Первая лига
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(1 голосов)

Политик с детства за Металлист

Кандидат в мэры Харькова Терехов: Возвращение Металлиста не связано с моей предвыборной кампанией

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Кандидат на пост мэра Харькова (нынче секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра) Игорь Терехов в эфире канала KishkiNa высказался о возрождении "Металлиста".

- В какой момент вы сблизились с Ярославским?

– Ярославский поддерживает Харьков и все начинания, которые позитивно идут на благо и имидж города. Это раз.

Второе, что касается сближения. Мы в нормальных, хороших отношениях. Понимаем, что есть общность в динамике развития Харькова. Поэтому нормальные рабочие отношения.

- Значительный акцент вашей кампании делается на возвращении "Металлиста".

– Да оно не связано с кампанией. Где кампания, а где "Металлист"? Клуб – на самом деле имидж Харькова. Всем было очень обидно, что "Металлиста" не стало. А для меня "Металлист" еще больше, потому что я родился в семье, где мой папа был врачом "Металлиста" на протяжении 25 лет.

Я из коляски взял сразу мяч. Был всюду, на футбольной базе, в спорте. Я очень хорошо знаю, что такое "Металлист". Когда говорят, что был "Металлист", а потом исчез. Так вот возрождение "Металлиста" на самом деле ждал весь Харьков.

Очень здорово, что нашлись воля, желание у Ярославского сегодня создавать новую команду "Металлист".

А что касается стадиона, то да, у нас есть договоренность, что будем реконструировать "Металлист", мы выполняем свои договоренности. Что это будет собственность города.

Поэтому мы делаем все, чтобы стадион был одним из лучших в Украине. А Ярославский делает все, чтобы "Металлист" был одной из лучших команд в Украине.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Игорь Терехов
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
26.10.2021 в 23:35
Это чмо хочет вернуть в Харьков русский, как региональный язык... Всё еще будете за него голосовать???
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0
0
fluder (Харьков)
26.10.2021 в 23:49
Промытый, что не так с твоим родным языком?
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0
-1


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