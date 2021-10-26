Кандидат в мэры Харькова Терехов: Возвращение Металлиста не связано с моей предвыборной кампанией

Кандидат на пост мэра Харькова (нынче секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра) Игорь Терехов в эфире канала KishkiNa высказался о возрождении " Металлиста ".

- В какой момент вы сблизились с Ярославским?

– Ярославский поддерживает Харьков и все начинания, которые позитивно идут на благо и имидж города. Это раз.

Второе, что касается сближения. Мы в нормальных, хороших отношениях. Понимаем, что есть общность в динамике развития Харькова. Поэтому нормальные рабочие отношения.

- Значительный акцент вашей кампании делается на возвращении "Металлиста".

– Да оно не связано с кампанией. Где кампания, а где "Металлист"? Клуб – на самом деле имидж Харькова. Всем было очень обидно, что "Металлиста" не стало. А для меня "Металлист" еще больше, потому что я родился в семье, где мой папа был врачом "Металлиста" на протяжении 25 лет.

Я из коляски взял сразу мяч. Был всюду, на футбольной базе, в спорте. Я очень хорошо знаю, что такое "Металлист". Когда говорят, что был "Металлист", а потом исчез. Так вот возрождение "Металлиста" на самом деле ждал весь Харьков.

Очень здорово, что нашлись воля, желание у Ярославского сегодня создавать новую команду "Металлист".

А что касается стадиона, то да, у нас есть договоренность, что будем реконструировать "Металлист", мы выполняем свои договоренности. Что это будет собственность города.

Поэтому мы делаем все, чтобы стадион был одним из лучших в Украине. А Ярославский делает все, чтобы "Металлист" был одной из лучших команд в Украине.