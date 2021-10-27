Первая лига
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Наставник Прикарпатья признан лучшим тренером 15-го тура Первой лиги
Его подопечные нанесли разгромное поражение "Альянсу"
Фото: facebook.com/prykarpattia
Главный тренер "Прикарпатья" Олег Рыпан признан лучшим среди коллег в 15-м туре Первой лиги.
Его подопечные нанесли разгромное поражение "Альянсу" из Липовой Долины на домашнем поле. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Рыпан получил 4,6 балл из 5 возможных от Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
Напомним, после 15 матчей у "Прикарпатья" 22 очка и шестое место в турнирной таблице Первой лиги.
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Источник:ПФЛ
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