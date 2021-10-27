Наставник Прикарпатья признан лучшим тренером 15-го тура Первой лиги

Главный тренер "Прикарпатья" Олег Рыпан признан лучшим среди коллег в 15-м туре Первой лиги.

Его подопечные нанесли разгромное поражение "Альянсу" из Липовой Долины на домашнем поле. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Рыпан получил 4,6 балл из 5 возможных от Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Напомним, после 15 матчей у "Прикарпатья" 22 очка и шестое место в турнирной таблице Первой лиги.