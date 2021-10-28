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Кремень объявил имя нового главного тренера команды

Первая лига
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Специалист уже работал в структуре клуба

Кремень объявил имя нового главного тренера команды

Фото: ФК Кремень

Новина українською

Футболистам "Кремня" был представлен исполняющий обязанности главного тренера Роман Локтионов.

Помогать Роману Борисовичу будет тренер вратарей Дмитрий Стойко.

Локтионов – воспитанник александрийского футбола. В "Кремне" завершил карьеру футболиста и начал путь тренера в команде "Кремень" U-19. Затем перешел в тренерский штаб основной команды "Кремень".

Клуб из Кременчуга занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков.

Напомним, что после поражения от луцкой "Волыни" команду покинули Игорь Столовицкий и Виталий Кобзарь.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Роман Локтионов
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Источник:
ФК Кремень

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