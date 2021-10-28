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Кремень объявил имя нового главного тренера команды
Специалист уже работал в структуре клуба
Фото: ФК Кремень
Футболистам "Кремня" был представлен исполняющий обязанности главного тренера Роман Локтионов.
Помогать Роману Борисовичу будет тренер вратарей Дмитрий Стойко.
Локтионов – воспитанник александрийского футбола. В "Кремне" завершил карьеру футболиста и начал путь тренера в команде "Кремень" U-19. Затем перешел в тренерский штаб основной команды "Кремень".
Клуб из Кременчуга занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков.
Напомним, что после поражения от луцкой "Волыни" команду покинули Игорь Столовицкий и Виталий Кобзарь.
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