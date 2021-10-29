Металлист многих бесит, но пользы от него больше, чем от 14 других клубов УПЛ. Отвечаем, почему

Вопрос кажется сложным – от мутных историй не уйти: странная продажа клуба в 2012, связь с Тереховым, нарушенное обещание не возвращаться в футбол до 2023 года, непонятки с инфраструктурой и нежелание отдавать долги за бывшего собственника клуба. Но на деле всё проще – разбираемся.

Для начала нужно дать ответ на вопрос, зачем вообще Харькову ещё один "Металлист". В городе уже есть клуб, который выступает в УПЛ. Сравнений не избежать, но ставить их рядом с проектом Ярославского – дурной тон.

Во-первых, не понятно чего от себя хочет "1925-й": вроде бы целили в еврокубки, но слишком долго барахтались за бортом Премьер-лиги, а сейчас эффектно плывут прямо по середине турнирной таблицы. 5-1-5 – его красивая, но бесперспективная статистика с точки зрения борьбы за высокие места.

Непонятное руководство не прибавляет серьезности проекту – в клубе постоянно меняются владельцы. Даже Ярославский в интервью Цыганыку признавался, что не знает кто в "1925-ом" за главного. Клуб создавался вместе с болельщиками, был "народным", но фанатов из акционеров клуба со временем куда-то выдавили и сейчас большая часть акций распределена между какими-то компаниями. Нет мощной фигуры, с которой ассоциировался бы клуб.

Народной любви от харьковчан "Металлист 1925" тоже не снискал. Публика не ходит на матчи "суррогата" (как называет его Ярославский). Они с "возрожденным" делят один и тот же ОСК "Металлист", но посещаемость стыдно сравнивать – "Металлист" в среднем собирает в 3 раза больше зрителей на свои матчи, чем "1925-й".

Создателям "Металлиста 1925" попросту не удалось убедить харьковчан идти на футбол. Они вчистую проиграли эту войну Александру Владиленовичу и, кажется, у них заведомо не было шансов. Всё футбольное информационное поле вокруг Харькова с марта было занято возрождением, пока "Металлист 1925" героически выходил в УПЛ. У "1925-го" нет ни сопоставимой фанбазы, ни громких имен в руководстве, ни бюджета на сильные трансферы, чтобы перешуметь "Металлист". Как итог – пустые, в сравнении с "возрожденным", трибуны и отсутствие малейшего понимания, что клуб будет делать, когда перестанет быть единственной харьковской командой в УПЛ. Но эту могилу клуб вырыл себе сам, лишь на третий сезон сумев переступить через Первую лигу.

С другой стороны, большой футбол городу-миллионнику вернул именно "Металлист 1925" и за это его можно поблагодарить. Несмотря на все вышеперечисленные условности, команда играет на уровне крепкого середняка УПЛ и их соперничество с "возрожденным" даст Харькову многое. Громкое дерби, которое может стать четвертым матчем страны, после игр с участием "Шахтера", "Динамо" и "Металлиста".

Если вернуться к цифрам, то можно увидеть, что эти смешные, в сравнении с Металлистом Ярославского показатели, уже очень серьезные на фоне УПЛ: "1925-й" с запасом третий клуб по посещаемости домашних матчей в лиге, проигрывая, понятно, только "Динамо" и "Шахтёру", где неясно, как считают зрителей на трибунах, если постоянно появляются новости о "накрутках".

Стоит вспомнить как Александр Владиленович вообще уходил. В 2012 году на него якобы начала давить власть, вынудив продать клуб. К тому моменту у Ярославского имелся затяжной конфликт с мэром Харькова Кернесом. В то же время бизнесмен активно распродавал свой бизнес в городе, оставив гостиницу Kharkiv Palace и аэропорт – две крупнейших инвестиции. Это намекает на существование конфликта и, возможно, Ярославского и правда вынудили продать команду. Пассивность будущих владельцев только подкрепляет уверенность в этом.

Но зачем "Металлист" Ярославскому? Можно долго вспоминать признания в любви к футболу и пассажи о желании "вернуть" его в Харьков от Александра Владиленовича. Но все тот же Ярославский много раз говорил о нужном "моменте". Он сам вспомнил о "Металлисте" ещё в 2016, публично рассуждая о возвращении в клуб, но вернулся только сейчас. Что это значит? Значит то, что владелец вернулся бы только тогда, когда ему выгодно. Одни говорят, что Александр Владиленович интересуется Экополисом ХТЗ, кто-то упоминают другие проекты, но суть одна – по всей видимости, Ярославский захотел вернуться в харьковский бизнес.

И тут в 2019 давний приятель Ярославского Красников (был спортдиром в том самом "Металлисте") создает свой "Металл", который уверенно идёт по Второй лиге катком ещё до того, как в марте 2021 Ярославский официально объявляет о желании возродить "Металлист".

"Металлист" появился вовремя и для Горсовета. ИО мэра Харькова – Игорь Терехов, в прошлом правая рука Кернеса, баллотируется на местных выборах и ему бы не помешала поддержка серьезного бизнесмена. Возрождение "Металлиста" – мощнейший PR-ход, учитывая что имя кандидата на пост мэра Харькова регулярно мелькает рядом с названием клуба. Клуб – серьезное вложение, которое, конечно, не окупится, но зато помощь будущему мэру (всё ведет к тому, что Терехов возьмёт выборы) может дать гораздо больше.

Парадокс в том, что даже при большом желании Ярославского нельзя упрекнуть в преследовании корыстных целей. Всё, во что он вкладывается, так или иначе приносит пользу городу. Он сам постоянно напоминает о своей роли в развитии не только местного футбола, но и инфраструктуры. По его словам (которые никто не опроверг), он вложил в реконструкцию стадиона 30 миллионов долларов. Также за его счёт к Евро-2012 был построен харьковский аэропорт и модернизирован вокзал, а общую сумму финансовых вложений в город он в мартовском интервью Бурбасу оценил в 300 миллионов долларов. Стоит отметить, что аэропорт в его собственности и деньги с него получает тоже он, что в принципе не столь важно, когда речь идет об объекте городской инфраструктуры. Александр Владиленович не меценат, но от его присутствия в футболе и бизнесе города последний пока только выигрывал.

Хоть и пройти сезон без поражений не получилось, но "Металлист" все равно не просто с запасом самый мощный клуб Первой лиги, но и крепкий середняк для УПЛ. О чем речь, если состав "возрожденного" оценивается трансфермарктом выше "1925-го" – 8.93 миллиона евро против 8.68 миллионов. Отсутствие проблем с соперниками по первой лиге уже не показатель – клуб прошел в 1/4 Кубка Украины выбив уже вторую команду из УПЛ на своём пути. "Десна" выходила почти основным составом, а с "Колосом" не поставили пенальти – хорошо для заголовка, но в первом случае по ходу матча лидеры появились на поле и не помогли, а во втором – команда из Ковалевки, по сути, ничего так и не создала у ворот Каневцева, попытавшись найти только 11-метровый после 90-й минуты.

Спортивные успехи клуба при Ярославском неоспоримы: пять бронз подряд (могло быть и шесть, если бы не скандал с договорным матчем) – подобной стабильностью не может похвастаться ни один клуб, в истории украинской Премьер-лиги. Сейчас Владиленович также заявляет о самых серьезных намерениях: "Первое место – мечта, второе-третье – цель", – так заявляет о задачах на УПЛ Ярославский. Очевидно, для всего этого понадобятся деньги и они уже вложены. За счет бизнесмена реконструируется инфраструктура академии, были восстановлены трибуны и кровля стадиона.

Главный нюанс всей истории в том, что к Ярославскому нет доверия. Он может прийти и навести порядок, но нет никаких гарантий, что он не уйдет так же, как сделал это 9 лет назад.

В любом случае, не только харьковский, но и украинский футбол в краткосрочной перспективе только выиграет от прихода нового-старого владельца в "Металлист". УПЛ была необходима стабильная третья сила, а не "веселая" "Заря", угрожающая лидерам команды резервом, если те не подпишут контракт или "Ворскла", позорно вылетающая из Лиги конференций от финнов. На данный момент в УПЛ просто глубочайшая пропасть между "Шахтером" с "Динамо" и остальной турнирной таблицей. И речь в первую очередь не о спортивной, а о финансовой стабильности. Регулярные возникновения историй с задержкой зарплат в Высшей лиге страны – не норма. В футболе деньги появляются там, где много команд хорошо играет, и появление "Металлиста" повысит общий уровень УПЛ. К тому же, теперь всей лиге нужно будет готовится не к четырем, а к шести матчам в сезоне. "Металлист" выйдет в УПЛ и в этом нет сомнений. И хорошо, что ни спонтанные поражения от "Агробизнесов", ни чудацкие ничьи с "Горняками" этому не помешают.