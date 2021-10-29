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ЛНЗ возобновил тренировки после вспышки коронавируса
Черкасская команда готовится к матчу против "Левого берега"
Фото: ЛНЗ Лебедин
Вчера, 28 октября "ЛНЗ" возобновил тренировочный процесс команды, сообщает пресс-служба клуба из Черкасс.
Отмечается, что игроки провели тренировки в небольших группах и с соблюдением карантинных требований.
Ранее тренер черкасского клуба Юрий Бакалов подтвердил, что в команде были зафиксированы несколько случаев зараженных членов клуба, среди которых числился и он. Из-за этого ранее был перенесен матч 1/8 финала Кубка Украины против "Днепра-1".
Игра должна была состояться 28 октября.
Напомним, в 16-м туре Первой лиги "ЛНЗ" будет принимать "Левый берег". Встреча состоится 1 ноября и начнется в 18:00.
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