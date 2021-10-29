Первый тур второй половины чемпионата – два матча пятницы в Первой лиге

Сегодня двумя поединками начинается 16-й тур Первой лиги. Это будет первый тур второго круга, то есть все команды сыграли друг с другом (за исключением перенесенных игр) и как раз из этого тура начинают меняться местами "дома – на выезде".

До конца "осенней" части чемпионата в Первой лиге остается сыграть 5 туров, включая этот.

В поединках пятницы сойдутся команды из северной и западной частей Украины – Волыни, Житомира, Хмельницкой области и Тернополя.

Оба матча онлайн будет транслировать ТК Футбол на своем YouTube-канале "Первая лига".

15:30 Полесье (Житомир) – Нива (Тернополь)

12-я команда принимает 7-ю. Команды в прошлом сезоне вместе вышли из Второй лиги в Первую. Житомиряне сегодня хотя и находятся ниже в турнирной таблице, имеют наибольшее количество пропущенных игр из-за вспышки ковида и связанного с ним карантина, поэтому могут догнать тернополян. Другое дело, что не все представители команды "волков" поправились и те, кто есть в обойме, далеко не в лучшей форме.

Есть потери и у "Нивы", которая накануне потерпела первое поражение при тренере Андрее Купцове. Сразу два футболиста пропускают этот поединок из-за перебора желтых карт – Андрей Зинь и Роман Волохатый.

Это противостояние можно считать очень бескомпромиссным, ведь с 2001-го за 13 матчей была только 1 (!) ничья, на счету "Полесья" 5 побед, у "Нивы" – 7. Правда разница забитых-пропущенных 12-10 в пользу "волков" ".

17:30 Волынь (Луцк) – Агробизнес (Волочиск)

В первом круге эти команды разошлись боевой ничьей 2:2. Сегодня "крестоносцы" занимают 9 позицию, а "сине-желтые" из Волочиска – 14-ю. Обе команды выделяются тем, что они наиболее мирные в Первой лиге, у обеих по 6 ничьих. Команда из Луцка гораздо лучше играет дома, чем на выезде. У "Волыни" серия из 4 поединков, у которых стабильно пропускает голы, а у "Агробизнеса" было 10 поединков без побед, прервали с "Металлистом" (2:1).

Всего между командами было 7 матчей, популярна ничья (трижды), еще в 3 матчах побеждала "Волынь" и раз – "Агробизнес". За забитыми голами 9-7 в пользу "крестоносцев".

Из-за перебора желтых карточек в матче не сыграет "фланговик" "Волыни" - Артур Рябов.