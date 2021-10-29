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Гоменюк: У Металлиста не такие больше долги перед игроками, если Ярославский тратит на камеру по 250 000 грн

Первая лига
(1 голосов)

Клуб остался должен многим игрокам

Гоменюк: У Металлиста не такие больше долги перед игроками, если Ярославский тратит на камеру по 250 000 грн

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Экс-форвард "Металлиста" Владимир Гоменюк в эфире "Профутбола" рассказал о долге перед ним со стороны харьковского клуба.

- Сколько "Металлист" вам должен?

– Где-то 4 млн гривен. Плюс-минус.

- Суды еще идут?

– Да. Юрист занимается этим. Суд идет, сейчас снова какое-то заседание выиграли в Верховном суде. Процесс идет. Как будет – не знаю.

- Есть шансы, что этот "Металлист", который возвращает Ярославский, откажется платить эти долги?

– Должен платить Ярославский или нет – не знаю. Нужно у юриста спрашивать. Знаю одно – я подписывал контракт с Красниковым, когда он был еще. Его нет, но сейчас он снова в команде. Можно провести параллели, что чисто теоретически имеет отношение тогда и сейчас.

– Этот "новый" "Металлист" ассоциируют с тем, что пропал. Теоретически с вами должны были связаться.

– Бренд тот же. Название то же. Эмблема та же. По моему мнению, если бы Ярославский хотел, чтобы это был чистый клуб без долгов, хотя я знаю, что там футболисты особо и не судились. Знаю, там Эдмар, Березовчук, Шелаев. Не знаю, довыиграл ли свой суд Шавьер, он в Бразилии должен был подавать.

И все. А остальные все просто ушли бесплатными. То есть не такая большая сумма, чтобы закрыть Ярославскому, если он тратит на камеру по 250 тысяч гривен. Грубо говоря, на академию по несколько миллионов.

- Ну, поля восстанавливают, инфраструктуру.

– Нет, я же не против "Металлиста", не против Ярославского, не против украинского футбола. Пусть восстанавливается, развивается. Не хочу каких-то чужих денег. Есть суд, есть справедливость. Если суд решит, что мне нужно вернуть – это будет справедливо.

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В статье: Владимир Гоменюк Металлист (расформирован 2016) (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (7)
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Acsakal (Kharkov)
29.10.2021 в 21:07
Як на мене, то це таке саме жлобство, як і в каломойського. Беня Дніпро знищив задля того, зекономити 2-3 млн. зарплат іспанських тренерів, а Ярославський за для економії на боргах курченка пішов на схему з перетворенням вівчанського клубу в клон колишнього грізного харківського клубу шляхом двох пластичний операцій. Для їхніх статків - економія мізерна, але ну просто не можуть українські олігархи нічого зробити без схематозу.
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hariton (Лозовая)
29.10.2021 в 21:01
Хоть бы игрок нормальный вид, а так Гомнюк.
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
29.10.2021 в 21:08
Хоть бы читал, что пишешь, а так уеб*шка.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
29.10.2021 в 21:09
Едмар тобі нормальний гравець? Шавьєр? Березовчук? Шелаєв?
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0
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Buran60 (Харьков)
29.10.2021 в 20:42
Где-то 4 млн гривен. Плюс-минус. -Кто то понял сколько плюс-минус?
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
29.10.2021 в 20:54
Не за*бался чужие бабки считать?
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
29.10.2021 в 20:55
Якби ви прочитали "3 млн. 999 тис. 999 грв. 99 коп.", то це зняло би всі ваші запитання до Гоменюка?
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