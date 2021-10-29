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Гоменюк: У Металлиста не такие больше долги перед игроками, если Ярославский тратит на камеру по 250 000 грн
Клуб остался должен многим игрокам
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Экс-форвард "
- Сколько "Металлист" вам должен?
– Где-то 4 млн гривен. Плюс-минус.
- Суды еще идут?
– Да. Юрист занимается этим. Суд идет, сейчас снова какое-то заседание выиграли в Верховном суде. Процесс идет. Как будет – не знаю.
- Есть шансы, что этот "Металлист", который возвращает Ярославский, откажется платить эти долги?
– Должен платить Ярославский или нет – не знаю. Нужно у юриста спрашивать. Знаю одно – я подписывал контракт с Красниковым, когда он был еще. Его нет, но сейчас он снова в команде. Можно провести параллели, что чисто теоретически имеет отношение тогда и сейчас.
– Этот "новый" "Металлист" ассоциируют с тем, что пропал. Теоретически с вами должны были связаться.
– Бренд тот же. Название то же. Эмблема та же. По моему мнению, если бы Ярославский хотел, чтобы это был чистый клуб без долгов, хотя я знаю, что там футболисты особо и не судились. Знаю, там Эдмар, Березовчук, Шелаев. Не знаю, довыиграл ли свой суд Шавьер, он в Бразилии должен был подавать.
И все. А остальные все просто ушли бесплатными. То есть не такая большая сумма, чтобы закрыть Ярославскому, если он тратит на камеру по 250 тысяч гривен. Грубо говоря, на академию по несколько миллионов.
- Ну, поля восстанавливают, инфраструктуру.
– Нет, я же не против "Металлиста", не против Ярославского, не против украинского футбола. Пусть восстанавливается, развивается. Не хочу каких-то чужих денег. Есть суд, есть справедливость. Если суд решит, что мне нужно вернуть – это будет справедливо.
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