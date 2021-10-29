Волынь – Агробизнес 0:1. Завершение дракой, Волочиск отказывается быть самой мирной командой лиги

Поединок двух самых мирных команд Первой лиги (по 6 ничьих у каждой) начался с автогол. Игрок левого фланга Агробизнеса Игорь Бойчук выполнил резкий прострел у линии поля вдоль штрафной, а лидер "Волыни" и центрбек Максим Войтиховский запер его ударом с ближней штанги: Максим пытался не пустить мяч к Олегу Синице, но ошибся сам - 0:1.

Это был единственный гол во встрече, еще и очень чувствительный, учитывая, что в составе Волыни дебютировал молодой вратарь Арсен Коркодим. Он и работы имел очень мало, его команда много атаковала, создавала моменты и… не забивала. Надежно играла оборона "Агробизнеса", постоянно имела количественное большинство в единоборствах.

Во втором тайме два отличных шанса создали подопечные Александра Чижевского: однажды тот же Синица не успел на еще один прострел Бойчука, в другой раз голкипер Коркодим вместе с поперечиной своих ворот после углового не дал "Агробизнесу" забить второй гол с расстояния 2-3 метров.

Развязка матча наступила, когда коуч "Волыни" Альберт Шахов вывел на поле игрока центра обороны Владислава Мороза. В то же время высокий Войтиховский пошел на позицию центрфорварда (уже второй или третий раз в этом чемпионате) – реабилитироваться за свою ошибку.

Чижевский как мог затягивал время игры заменами, провел их 5 и каждую в отдельности. Это заметил арбитр Александр Каленов, поэтому вместо 5 добавленных минут разрешил сыграть 7 с половиной. Во время последней подачи углового воздуха выиграл Войтиховский и сбросил партнеру под удар. Он пробил низом, но "сине-желтых" спас их кипер Олег Мозиль.

Дальше произошла потасовка, о которой можете почитать в отдельной новости.

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Что касается итога матча, то "Агробизнес" одерживает первую выездную победу в чемпионате и впервые в своей истории побеждает "Волынь" в Луцке. А для "крестоносцев" это третье домашнее поражение в чемпионате 2021/22.

Первая лига, 16 тур

29.10.2021, 17:30

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Каленов (Львов)

Волынь (Луцк) – Агробизнес (Волочиск) 0:1

Гол: Максим Войтиховский (5 – автогол)

Волынь: 71 Коркодим Арсений, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 8 Чепелюк Александр, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш, 17 Кобзарь Богдан.

Запасные: 42 Неделько Виталий, 1 Крынский Владимир, 11 Кристин Владислав, 5 Кристин Станислав, 18 Миронюк Николай, 4 Мороз Владислав, 10 Сад Валерий, 19 Теслюк Денис, 77 Квасов Ярослав, 9 Богомаз Назарий.

Главный тренер – Альберт Шахов

Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 14 Думанюк Артур, 8 Вербный Назар, 10 Ефимович Дмитрий, 18 Когут Иван, 13 Черненко Руслан, 21 Бойчук Игорь, 25 Груша Виталий

Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артим Андрей, 22 Нагорный Игорь, 80 Семенюк Сергей, 20 Гудзинский Вадим, 77 Петров Сергей, 45 Юрий Захарков, 16 Семенец Богдан.

Главный тренер – Александр Чижевский